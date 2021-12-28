Больше 6 тысяч доноров насчитывается в Бурятии
2337 из более чем 6000 доноров Бурятии являются почётными донорами России, сообщили в минздраве республики.
Ряды почётных доноров недавно пополнили ещё 12 человек. На станции переливания крови им вручили нагрудные значки и удостоверения.
- Быть донором - это возможность помочь тем, кто в этом нуждается и проявить свою активную гражданскую позицию, - отмечают представители республиканской станции переливания крови.
В Бурятии выросло число почётных доноров
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