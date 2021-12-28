 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году

Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также ожидается дальнейший рост цен на сигареты

В 2022 году курильщиков ждут новые запреты, штрафы и подорожание сигарет, рассказал агентству «Прайм» юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.

- Если в 2021 год любителям табака запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, то в новом их начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. В случае пожара, возникшего по вине курящего, ответственность будет строже, - сказал юрист.

Кроме того, сигареты продолжат дорожать. По словам Корытова, с этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак».

Ранее ВОЗ сообщала, что её европейский офис ставит Россию, как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.

Агентству «Прайм» психолог Дмитрий Синарев назвал надёжные способы отказа от курения. Он отметил, что отказ от курения в первую очередь зависит от мотивации.

- Например, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае эксперт посоветовал заменять вредную привычку, сохраняя те плюсы, которые она давала человеку – рассказал психолог.
курение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В новогодние выходные в Бурятии пройдут рейды на Котокеле
В новогодние выходные в Бурятии пройдут рейды на Котокеле
Общество, 28.12.2021
Для въезда на Котокель теперь надо получать разрешение
В Бурятии выросло число почётных доноров
В Бурятии выросло число почётных доноров
Общество, 28.12.2021
Больше 6 тысяч доноров насчитывается в Бурятии
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
Общество, 28.12.2021
Также ожидается дальнейший рост цен на сигареты
В Улан-Удэ состоялся зимний турнир по граунд-гольфу
В Улан-Удэ состоялся зимний турнир по граунд-гольфу
Общество, 28.12.2021
В республике продолжают развивать «вид спорта с налётом элитарности»
В Улан-Удэ сняли режим ЧС после аварии на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ сняли режим ЧС после аварии на ТЭЦ-1
Общество, 28.12.2021
«Самое страшное позади», - заявил мэр города
Детский ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при в «Океане»
Детский ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при в «Океане»
Общество, 28.12.2021
Ансамбль занял первые места сразу в четырёх номинациях фестиваля
Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ «Щелкунчика»
Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ «Щелкунчика»
Общество, 28.12.2021
Балет в двух действиях уже радует своих зрителей
Ковид унёс жизни 10 жителей Бурятии за сутки
Ковид унёс жизни 10 жителей Бурятии за сутки
Общество, 28.12.2021
Суточный прирост упал ниже отметки «180»
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Общество, 28.12.2021
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
В Бурятии на угледобывающем предприятии слесарь не прошёл повторный инструктаж
В Бурятии на угледобывающем предприятии слесарь не прошёл повторный инструктаж
Общество, 28.12.2021
Директора организации оштрафовали за выявленные нарушения 
Улан-удэнка ошибочно заплатила за полис ОСАГО больше положенного
Улан-удэнка ошибочно заплатила за полис ОСАГО больше положенного
Общество, 28.12.2021
Страховой полис оформили со множеством ошибок 
В селе в Бурятии появится автобусная остановка
В селе в Бурятии появится автобусная остановка
Общество, 28.12.2021
Такое решение принял суд после прокурорской проверки 
Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Путиным
Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Путиным
Общество, 28.12.2021
Пятилетний мальчик прошёл посвящение в пожарные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^