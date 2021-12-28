Также ожидается дальнейший рост цен на сигареты
В 2022 году курильщиков ждут новые запреты, штрафы и подорожание сигарет, рассказал агентству «Прайм» юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.
- Если в 2021 год любителям табака запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, то в новом их начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. В случае пожара, возникшего по вине курящего, ответственность будет строже, - сказал юрист.
Кроме того, сигареты продолжат дорожать. По словам Корытова, с этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак».
Ранее ВОЗ сообщала, что её европейский офис ставит Россию, как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.
Агентству «Прайм» психолог Дмитрий Синарев назвал надёжные способы отказа от курения. Он отметил, что отказ от курения в первую очередь зависит от мотивации.
- Например, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае эксперт посоветовал заменять вредную привычку, сохраняя те плюсы, которые она давала человеку – рассказал психолог.
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
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