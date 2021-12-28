Творческим работникам Иркутской области вручили премии губернатора

Лауреатами стали восемь авторов и коллективов
Торжественная церемония состоялась в правительстве Иркутской области. Премии губернатора региона за достижения в области культуры и искусства получили 20 человек.
– Заявочная компания была большая. На конкурс поступило 43 проекта по 10 номинациям, - рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Профессиональную оценку достижений проводили отборочные комиссии, в состав которых входили независимые эксперты, обладающие опытом работы в сфере культуры и искусства. Оценку общественного признания и значительности вклада в культуру проводила комиссия при губернаторе Иркутской области. В итоге отобраны восемь достижений. Три из них являются авторскими и пять – выполнены творческими коллективами. Размер авторской награды составляет 200 тысяч рублей, коллективной – 300 тысяч рублей.
В направлении «Просветительская деятельность» отмечен Владислав Есипов за создание волонтёрского культурно-просветительского проекта «Искусство между истиной и красотой». В этой же номинации лучшим стал творческий коллектив, в состав которого вошли Виктор Куренков, Сергей Медведев и Алексей Чертилов. Они создали историко-библиографический альбом-каталог о почтовых открытках и Байкале. Также за создание культурно-просветительского проекта по возрождению традиционных календарно-обрядовых праздников народов Иркутской области «Этно-Квартал» награждены Ольга Васильева, Людмила Герда, Ольга Ращенко и Наталья Дмитриева.
В номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» победили двое творческих работников. Сергей Жилин – за создание цикла работ «Земля Сибирская. Иркутское время», Игорь Смирнов – за роспись Покровского храма в посёлке Пивовариха.
За создание документального фильма «Русский Морган» (6+) премия присуждена Павлу Воробьёву и Анастасии Зверьковой в направлении «Аудиовизуальные произведения».
Дмитрий Ананьев, Сергей Гладков, Станислав Пинайкин победили в номинации «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства». Творческий коллектив был отмечен за создание проекта «Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района Иркутской области».
В направлении «Исполнительская деятельность» награждены премией губернатора Наталья Ладыгина, Галина Мельник, Виктор Олин, Людмила Шер, Владимир Яковлев за создание мюзикла Е. Загота «Декабристы» (12+).
Кроме того, двум творческим работникам присуждены премии в честь выдающихся деятелей культуры и искусства региона. Их обладателей ежегодно определяет общественный совет при министерстве культуры и архивов Иркутской области. Специалисты оценивают профессиональное мастерство, признание заслуг кандидатов на получение премии, наличие почётных званий, наград и другие достижения.
Обладателем премии в области музыки имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области Льва Касабова стал главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии Илмар Лапиньш. Премия в области изобразительного искусства имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области Бориса Лебединского присуждена художнику и искусствоведу, члену Иркутского регионального отделения союза художников России Татьяне Ларёвой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Творческим работникам Иркутской области вручили премии губернатора
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