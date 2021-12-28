В Забайкалье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы

Выходными будут 1, 2 и 7 января
Министерство здравоохранения Забайкальского края утвердило график работы государственных медицинских организаций, аптек и аптечных пунктов в праздничные и выходные дни с 31 декабря по 9 января.
1, 2 и 7 января – выходные праздничные дни, 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января поликлиники Читы, а также центральные районные больницы будут работать по субботе – с 9:00 до 15:00, приём вызовов с 9:00 до 16:00. Работа врача стоматолога и перевязочных кабинетов будет осуществляться в рабочие дни. Кроме того, утверждён график круглосуточного дежурства сотрудников регионального министерства здравоохранения на дому.
Уточним, что в праздничные дни будет организована бесперебойная работа поликлинических отделений, R-кабинета, лабораторий и подразделений административно-хозяйственной части. Пункты вакцинации будут работать ежедневно со 2 января в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
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