Улан-удэнцам рассказали о долгах в трамвае

Общество, Фото: УФССП по Бурятии

Акция прошла на маршруте №2



Судебные приставы в Улан-Удэ провели всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах» для пассажиров трамвая № 2.



Сотрудники ведомства рассказали пассажирам трамвая о преимуществах пользования электронными сервисами. Некоторым пассажирам они помогли установить бесплатное приложение ФССП России на смартфоны, а также научили ими пользоваться.



- Во время поездки в трамвае 59 пассажиров поспешили узнать о наличии задолженностей и получили консультации специалистов управления по вопросам исполнительного производства, - отмечает пресс-служба управления ФССП по Бурятии.







