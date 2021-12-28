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Улан-удэнцам рассказали о долгах в трамвае

Улан-удэнцам рассказали о долгах в трамвае
Общество,  Фото:УФССП по Бурятии
Акция прошла на маршруте №2

Судебные приставы в Улан-Удэ провели всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах» для пассажиров трамвая № 2.

Сотрудники ведомства рассказали пассажирам трамвая о преимуществах пользования электронными сервисами. Некоторым пассажирам они помогли установить бесплатное приложение ФССП России на смартфоны, а также научили ими пользоваться.

- Во время поездки в трамвае 59 пассажиров поспешили узнать о наличии задолженностей и получили консультации специалистов управления по вопросам исполнительного производства, - отмечает пресс-служба управления ФССП по Бурятии.



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