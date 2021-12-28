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Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ «Щелкунчика»

Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ «Щелкунчика»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Балет в двух действиях уже радует своих зрителей

Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ балета «Щелкунчик».

- Балет «Щелкунчик» ‒ самая верная примета новогодних каникул, такая же, как запах ёлки или мандаринов. Трудно представить, что когда-то не было ни волшебной музыки Чайковского, ни тех персонажей, что уводят зрителя в волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Победа добра над злом, ожидание прекрасного принца и вера в сказку, которая обязательно станет былью, ‒ тот волшебный искрящийся напиток, который пользуется повышенным спросом в эти рождественско-новогодние дни, - говорится в описании к спектаклю.

- Музыка Петра Чайковского гениальна! Первое адажио, когда идёт превращение Щелкунчика в принца, настолько нереально красивая, что кажется, какая-то сила из космоса поступает. После других спектаклей я бываю настолько уставшим, а на «Щелкунчике» я, можно сказать, отдыхаю. Он бодрит, наполняет энергией. Гармоничное звучание оркестра, хора, хореографии – это настоящая сказка, в которую хочется попасть снова и снова, - делится эмоциями солист балета Баир Жамбалов, исполняющий роль отважного принца.

Спектакль пройдёт с 27 по 29 декабря на сцене оперного театра.


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