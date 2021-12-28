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В Бурятии стартовала акция «Спасибо врачам»

В Бурятии стартовала акция «Спасибо врачам»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Артисты проводят новогодние концерты для медиков Улан-Удэ

27 декабря в Улан-Удэ стартовала новогодняя акция «Спасибо врачам». Мероприятие проходит в рамках общероссийской акции «Новый год в каждый дом», которая проводится в субъектах Российской Федерации.

Несмотря на весьма морозный день, артисты различных учреждений культуры Бурятии дали два выездных концертных выступления для работников городского перинатального центра и республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова. Перед врачами и медсестрами, наблюдавшими за происходящим из окон медучреждений, сотрудники республиканского центра народного творчества Виктор Бандо и Георгий Байбородин, а также эстрадная исполнительница Евгения Рейзвих исполнили популярные новогодние хиты и песни собственного сочинения. Кроме этого, на импровизированной сцене юные воспитанницы народного ансамбля восточного танца ансамбля «Лотос» продемонстрировали самобытный хореографический номер.

Также в рамках данной акции медицинским работникам были преподнесены сладкие угощения: торты, пироги, рождественские пряники, конфеты.

Отметим, акция «Спасибо врачам» будет продолжаться до 29 декабря. В течение этого времени выездные концерты состоятся для работников республиканской клинической инфекционной больницы и городской больницы №4, сообщает пресс-служба РЦНТ.

Бурятская филармония также приняла участие в новогодней акции «Спасибо врачам». 27 декабря Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов подарили медикам городской поликлиники №6 небольшой концерт и зарядили их новогодним настроением.
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