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В Бурятии на угледобывающем предприятии слесарь не прошёл повторный инструктаж

В Бурятии на угледобывающем предприятии слесарь не прошёл повторный инструктаж
Общество,  Фото:pexels.com
Директора организации оштрафовали за выявленные нарушения

Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии на угледобывающем предприятии нарушили закон о промышленной безопасности и охране труда.

Установлено, что на производстве отсутствует актуализированный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий угольного разреза. Главным инженером не установлены скорость и порядок движения автомобилей и тракторных поездов на дорогах угольного разреза.

- Вопреки законодательству об охране труда не ведётся надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, со слесарем предприятия не организован повторный инструктаж по охране труда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи этим прокурор района внёс представление руководителю предприятия. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено административное дело за нарушение государственных нормативных требований охраны труда. 
прокуратура

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