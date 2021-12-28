Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Также мужчину на четыре года лишили водительских прав



Житель Бичурского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.



Будучи подвергнутым уголовному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, мужчина в сентябре вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.



Мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

