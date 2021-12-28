 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com.
Также мужчину на четыре года лишили водительских прав

Житель Бичурского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

Будучи подвергнутым уголовному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, мужчина в сентябре вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.

Мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным
Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным
Общество, 28.12.2021
Пятилетний мальчик прошёл посвящение в пожарные
В Бурятии заработает единый контакт-центр по соцвыплатам
В Бурятии заработает единый контакт-центр по соцвыплатам
Общество, 28.12.2021
Свою работу он начнёт в следующем году
Заявки на визу в Монголию будут только электронными
Заявки на визу в Монголию будут только электронными
Общество, 28.12.2021
Нововведения начнут действовать с 1 января 2022 года
В Улан-Удэ становится менее холодно
В Улан-Удэ становится менее холодно
Общество, 28.12.2021
По республике местами снежно 
Улан-удэнский лицей стал лидером по сбору макулатуры в Бурятии
Улан-удэнский лицей стал лидером по сбору макулатуры в Бурятии
Общество, 27.12.2021
Также он победил на всероссийском конкурсе «Школьный ЭКОдвор»
В Чите наградили победителей конкурса ледовых фигур
В Чите наградили победителей конкурса ледовых фигур
Общество, 27.12.2021
Мастерам были вручены денежные премии, дипломы и благодарственные письма
В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур
В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур
Общество, 27.12.2021
Новогоднее меню солдат и офицеров разнообразят национальными бурятскими блюдами
Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году
Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году
Общество, 27.12.2021
Кроме праздничного убранства, для пассажиров подготовлены развлекательные мероприятия
В Бурятии соревнуются связисты и специалисты РЭБ
В Бурятии соревнуются связисты и специалисты РЭБ
Общество, 27.12.2021
В республике проходят конкурсы «Уверенный приём» и «Электронный рубеж»
В районе Бурятии прошёл конкурс «Танцуют все»
В районе Бурятии прошёл конкурс «Танцуют все»
Общество, 27.12.2021
Гран-при мероприятия получил номер «Сотниковский ухажёр»
Музею в Иркутске подарили декабристскую реликвию
Музею в Иркутске подарили декабристскую реликвию
Общество, 27.12.2021
Из Орла был доставлен рояль внука декабриста Сергея Трубецкого
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Общество, 27.12.2021
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
В Бурятии стартовал отбор на Армейские игры
В Бурятии стартовал отбор на Армейские игры
Общество, 27.12.2021
На полигонах начался первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^