В Бурятии врач-психотерапевт призывает верить в себя

Светлана Лубсанова дала рекомендации, как быть психически здоровыми в наше непростое время

Врач советует, называть обстоятельства не сложными, а новыми. Она считает, что привычку определять время непростым стало штампом. Корреспондент «Байкал Daily» взял интервью у главного внештатного специалиста по психотерапии Минздрава Бурятии, врача Республиканского психоневрологического диспансера Светланы Лубсановой.

- Светлана Викторовна, какие бы рекомендации вы дали населению, как оставаться в наше непростое время психически здоровыми?

- Время, в котором мы живем, мы, почему то привыкли называть непростым. Это стало привычным штампом, и все чаще мы позволяем себе оправдываться сложной ситуацией. А если попытаться назвать обстоятельства не сложными, а новыми? Все новое стимулирует нас к изменениям, к росту, к использованию новых возможностей. Это процесс, который требует внутренней организации и дисциплины и который зависит только от самого человека, от каждого из нас.

- Какие значимые события произошли в деятельности психоневрологического диспансера в уходящем году?

- Специфика нашей работы не связана с массивными вмешательствами, крупными операциями. Если можно так сказать «тонкая хирургия души» проходит каждый день, поступательно и постепенно. Наша служба в условиях возрастающих обращений, кадровой нехватки (как в медицине в целом) сохраняет свой ритм и качество. За прошедший год никто из врачей не ушел из специальности, все остались на своих рабочих местах, освоили новые профессиональные навыки, возросли междисциплинарные связи. Сохранение кадрового, человеческого и профессионального потенциала, одно из значимых достижений в работе нашего диспансера.

- Увеличилось ли в Бурятии количество больных в связи с пандемией?

- Количество людей, обращающихся за помощью, особенно психологической, психотерапевтической, увеличилось. Это, в основном, жалобы на чувство тревоги, беспокойства, нарушение сна, раздражительность. Это симптомы – реакции на то, «непростое» время о котором говорили выше. Частично это связано с перенесенной НКВИ, частично это реакции более чувствительных, беспокойных людей на происходящее. Хочется отметить, что уровень стигматизации, опасений за последствия обращений в психиатрическую сеть, стал меньше. Это говорит о том, что население стало более информированным о работе специалистов нашего профиля. Ведь нас чаще всего пугает неизвестное и те мероприятия по психопросвещению, которые проводятся здравоохранением, дают свои результаты. Психическое здоровье очень личная и тонкая сфера, в которой очень важна помощь специалистов. И как в любом вопросе со здоровьем, ранее обращение – залог лучшего результата.

- Лечат ли депрессию стационарно в диспансере?

- В случаях, требующих более длительного лечения и наблюдения со стороны медиков, предусмотрено стационарное лечение. Одним из таких показаний являются депрессивные состояния. Можно самостоятельно обращаться в стационар, который находится по адресу: Рабочая 1,а, (это не очень частые варианты обращения). Можно получить направление после консультации психотерапевта или психиатра (амбулаторный прием проходит по адресам Кяхтинская,4 и Модогоева 1,а).

- Как понять, что человек болен психически?

- На вопрос о том, имеется ли у человека психическое расстройство, может только специалист. Если говорить о диагнозе, то его может поставить только врач-психиатр. Бывают случаи, когда сам человек ощущает себя совершенно здоровым, но его поведение соответствует тем нормам поведения, которые приняты в обществе, где он живет. Бывают случаи, когда человек наоборот чрезмерно озабочен какими-то симптомами, которые на самом деле не так тяжелы, как ему кажется. Наиболее частые признаки нарушения психического состояния: это изменение настроения, нарушения поведения, связанные с нарушением когнитивных функций. Но даже такие изменения не всегда говорят о патологии. Каждый случай индивидуален.

В заключение интервью Светлана Лубсанова поздравила жителей республики с наступающим Новым годом.

- Хочется пожелать всем здоровья, веры в себя, уверенности в своих силах, в том, что нет неразрешимых ситуаций, что выход всегда есть и у каждого из нас есть для этого множество возможностей!

P.S: Рекомендации как настроиться на изменение и ощутить себя в начале интересного пути преобразований:

- Постарайтесь определить для себя ту сферу, в которой вы можете управлять своей жизнью, действиями, можете влиять на процессы, которые в этой сфере происходят. Мы можем управлять тем, что можем контролировать. То, что мы не контролируем, управляет нами и от этого возникает ощущение какой-то зависимости, беспомощности, неудовлетворенности. В своем же круге интересов вы - хозяин и ваших силах расширять эти границы настолько, насколько вы этого захотите!

- Планируйте, а правильнее сказать, структурируйте ваше время. Способов это сделать сейчас множество: можно воспользоваться проверенным способом – писать планы в ежедневник, можно использовать модные гаджеты, переписку в соцсетях.

- В вашем плане постарайтесь чередовать разную деятельность: работу, движение, эмоциональное общение, время для уединения (когда хочется побыть наедине с самим собой).

- Учитесь подводить итоги. Итоги прожитого дня, недели, года. Не для того, чтобы поругать себя или кого-то за несделанное, не свершившееся, а для того, чтобы проанализировать и внести какие-то коррективы, подумать, что еще можно сделать для достижения желаемого.

- Ищите единомышленников! Это могут быть новые знакомые, могут быть и проверенные близкие с которыми можно наметить новые цели. Обсуждайте, общайтесь, берите новую информацию для себя. Изоляция, «уход в себя» делает наше мышление некритичным, снижает нашу объективность.

- Мечтайте! Мечтайте в уединении. И вместе с близкими и друзьями, с коллегами по работе. Мечты насыщают нашу жизнь оптимизмом и надеждой, они создают столь нужные для здоровья психические состояния: активности, бодрости, готовности к действию, настроя на жизнь – сегодня, каждый день и в будущем. Мечтайте, но не спешите переводить мечты в глобальный план. Учитывайте реальность, реальные препятствия и сопротивления. Воплощайте мечты в жизнь последовательно и бережно. Есть такая восточная мудрость: «Быстро, значит медленно, но без перерывов».

- И, как это может быть, не банально звучит, старайтесь придерживаться режима питания, сна. Это привносит в жизнь ритм, равновесие и ощущение спокойствия, что позволяет создать правильный настрой для решения тех задач, которые вы для себя поставили!