Список лучших мест представил российский телеграм-канал о путешествиях
В подборке «Куда поехать на Новый год» российский телеграм-канал «Вокруг света пешком» назвал лучшие места с термальными источниками. Наряду с гостиничным комплексом «Красная поляна» в Сочи, здесь упоминается местность Вышка в Тункинском районе Бурятии.
- О целебных свойствах термальных вод всем известно давно. Ещё до революции было понятие — поехать «на воды». Природные термальные источники называют также горячими. Дело в том, что такие подземные воды нагреваются до очень высокой температуры. Разные термальные источники в России обладают определенным набором макроэлементов и широко используются в медицине, - пишет телеграм-канал «Вокруг света пешком».
В списке лучших отелей с термальными источниками указывается Вышка, которая известна в народе целебными свойствами горячих источников. Этот курорт давно облюбовали иркутяне, которые и зимой, и летом являются постоянными посетителями ванн и бассейнов Тунки. Улан-удэнцам по сравнению с жителями Иркутской области вдвое дольше добираться до Вышки – 450 километров. Иркутяне же тратят на дорогу не более 200 км.
Сайт «Горячие источники России и мира» отмечает, что в середине прошлого столетия геологи производили раскопки для поиска нефти, но вместо того им удалось раскрыть несколько термальных целебных источников в Бурятии. В данном месте сочетаются сразу два вида термальных вод: углекислых и метановых. Экспертами биологического института было доказано, что вода обладает оздоравливающими свойствами.
Бурятскую местность с термальными источниками назвали лучшей в России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На главной площади столицы Бурятии установлены семь ледовых скульптур от предприятий города
Список лучших мест представил российский телеграм-канал о путешествиях
Во время передвижения военнослужащие отразили нападение «врага»
На этой неделе ожидается морозная погода
Ремонт здесь не проводился ни разу за 32 года
Конкурс назывался «Зимняя фантазия»
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
К охоте на волков привлечено около тысячи человек
Уроки провели для несовершеннолетних
Счастливчик сможет посещать бесплатно театр весь год
В Улан-Удэ рассказали, как идут восстановительные работы на ТЭЦ-1 после пожара
В декабре в столице Бурятии восстановили 220 метров дорожных ограждений
Суперзвезда считает фейерверки опасными и неэкологичными
Девушка сняла видеоролик об единственном в мире музее на свалке
Все группы открылись в штатном режиме