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Бурятскую местность с термальными источниками назвали лучшей в России

Бурятскую местность с термальными источниками назвали лучшей в России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список лучших мест представил российский телеграм-канал о путешествиях

В подборке «Куда поехать на Новый год» российский телеграм-канал «Вокруг света пешком» назвал лучшие места с термальными источниками. Наряду с гостиничным комплексом «Красная поляна» в Сочи, здесь упоминается местность Вышка в Тункинском районе Бурятии.

- О целебных свойствах термальных вод всем известно давно. Ещё до революции было понятие — поехать «на воды». Природные термальные источники называют также горячими. Дело в том, что такие подземные воды нагреваются до очень высокой температуры. Разные термальные источники в России обладают определенным набором макроэлементов и широко используются в медицине, - пишет телеграм-канал «Вокруг света пешком».

В списке лучших отелей с термальными источниками указывается Вышка, которая известна в народе целебными свойствами горячих источников. Этот курорт давно облюбовали иркутяне, которые и зимой, и летом являются постоянными посетителями ванн и бассейнов Тунки. Улан-удэнцам по сравнению с жителями Иркутской области вдвое дольше добираться до Вышки – 450 километров. Иркутяне же тратят на дорогу не более 200 км.

Сайт «Горячие источники России и мира» отмечает, что в середине прошлого столетия геологи производили раскопки для поиска нефти, но вместо того им удалось раскрыть несколько термальных целебных источников в Бурятии. В данном месте сочетаются сразу два вида термальных вод: углекислых и метановых. Экспертами биологического института было доказано, что вода обладает оздоравливающими свойствами.
курорты туризм

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