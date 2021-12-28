По республике местами снежно
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 16 м/с, позёмка. Температура днём -15,-20, местами -22,-27, по Прибайкалью до -9,-14.
В Улан-Удэ слабый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -16,-18.
В Улан-Удэ становится менее холодно
Общество, Фото:
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Общество, 28.12.2021
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