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В Улан-Удэ становится менее холодно

В Улан-Удэ становится менее холодно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По республике местами снежно

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 16 м/с, позёмка. Температура днём -15,-20, местами -22,-27, по Прибайкалью до -9,-14.

В Улан-Удэ слабый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -16,-18.
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