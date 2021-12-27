Снег и позёмки обещают в новогоднюю ночь в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На этой неделе ожидается морозная погода



По информации Бурятского гидрометцентра, в республике с 28 декабря 2021 года по 3 января 2022-го будет преобладать морозная, в большинстве дней без осадков погода.



31 декабря в большинстве районов Бурятии смещение атмосферного фронта вызовет снег. Ожидается усиление ветра до 15-19 м/с, а также позёмка.

