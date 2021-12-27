В эвенкийском селе в Бурятии открылся Дом культуры

Ремонт здесь не проводился ни разу за 32 года
В преддверии Нового Года в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии открылся отремонтированный Дом культуры.
Кумора - самое отдалённое эвенкийское село района, а центр «Сэвден» является его единственным культурно-досуговым учреждением. Клуб крайне важен для творчества и художественной самодеятельности, сохранения и развития эвенкийской культуры, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Здание клуба было построено в 1989 году и за всё время существования здесь впервые был проведён капитальный ремонт.
- Клуб у нас является культурным центром села. Капитальный ремонт - очень важное событие в жизни куморцев. Здесь проходят все основные мероприятия, работают семь творческих кружков, из них четыре - самодеятельного народного творчества. Закуплена и установлена мебель в кабинетах, кресла в актовом зале, обновлена сцена, - рассказывает директор культурно-досугового центра «Сэвдэн» Людмила Кузнецова.
Теперь в доме культуры планируется проведение мероприятий, календарных праздников.
На главной площади столицы Бурятии установлены семь ледовых скульптур от предприятий города
Список лучших мест представил российский телеграм-канал о путешествиях
Во время передвижения военнослужащие отразили нападение «врага»
На этой неделе ожидается морозная погода
Ремонт здесь не проводился ни разу за 32 года
Конкурс назывался «Зимняя фантазия»
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
К охоте на волков привлечено около тысячи человек
Уроки провели для несовершеннолетних
Счастливчик сможет посещать бесплатно театр весь год
В Улан-Удэ рассказали, как идут восстановительные работы на ТЭЦ-1 после пожара
В декабре в столице Бурятии восстановили 220 метров дорожных ограждений
Суперзвезда считает фейерверки опасными и неэкологичными
Девушка сняла видеоролик об единственном в мире музее на свалке
Все группы открылись в штатном режиме