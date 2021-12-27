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В эвенкийском селе в Бурятии открылся Дом культуры

В эвенкийском селе в Бурятии открылся Дом культуры
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Ремонт здесь не проводился ни разу за 32 года

В преддверии Нового Года в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии открылся отремонтированный Дом культуры.

Кумора - самое отдалённое эвенкийское село района, а центр «Сэвден» является его единственным культурно-досуговым учреждением. Клуб крайне важен для творчества и художественной самодеятельности, сохранения и развития эвенкийской культуры, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.


Здание клуба было построено в 1989 году и за всё время существования здесь впервые был проведён капитальный ремонт.

- Клуб у нас является культурным центром села. Капитальный ремонт - очень важное событие в жизни куморцев. Здесь проходят все основные мероприятия, работают семь творческих кружков, из них четыре - самодеятельного народного творчества. Закуплена и установлена мебель в кабинетах, кресла в актовом зале, обновлена сцена, - рассказывает директор культурно-досугового центра «Сэвдэн» Людмила Кузнецова.

Теперь в доме культуры планируется проведение мероприятий, календарных праздников.




дом культуры

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