В эвенкийском селе в Бурятии открылся Дом культуры

Кумора - самое отдалённое эвенкийское село района, а центр «Сэвден» является его единственным культурно-досуговым учреждением. Клуб крайне важен для творчества и художественной самодеятельности, сохранения и развития эвенкийской культуры, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.







Теперь в доме культуры планируется проведение мероприятий, календарных праздников.







В преддверии Нового Года в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии открылся отремонтированный Дом культуры.Здание клуба было построено в 1989 году и за всё время существования здесь впервые был проведён капитальный ремонт.- Клуб у нас является культурным центром села. Капитальный ремонт - очень важное событие в жизни куморцев. Здесь проходят все основные мероприятия, работают семь творческих кружков, из них четыре - самодеятельного народного творчества. Закуплена и установлена мебель в кабинетах, кресла в актовом зале, обновлена сцена, - рассказывает директор культурно-досугового центра «Сэвдэн» Людмила Кузнецова.