В «Кубке города Улан-Удэ» по мини-футболу примут участие 16 команд

Игры пройдут без зрителей



С 4 по 8 января 2022 года в столице Бурятии состоится XVI межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». Игры пройдут на двух площадках: в ФСК и КСК Улан-Удэ.



В этом году в соревнованиях примут участие 16 команд:

- FC «Монголия» (г.Улан-Батор, Монголия);

- FC «MDL unity» (г.Улан-Батор, Монголия);

- МФК «КПРФ-2» (г. Москва);

- МФК «Golazo» (г. Красноярск);

- МФК «Сервико» (г. Иркутск);

- МФК «ИрАэро» (г. Иркутск);

- МФК «Гранд-Байкал» (г. Ангарск);

- МФК «Team County» (Усть-Ордынский Бурятский округ);

- МФК «Аян» (г. Чита);

- МФК «Авангард 103 БТРЗ» (г. Чита);

- МФК «Ленск» (г. Ленск);

- МФК «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ);

- МФК «Спарта-Лимонад» (г. Улан-Удэ);

- МФК «Иринель» (г. Улан-Удэ);

- МФК «СтройПроектСервис» (г. Иркутск);

- МФК «Центр» (г. Иркутск).



Из-за профилактических ограничений матчи пройдут без зрителей. Увидеть все игры можно будет на официальном канале турнира в YouTube.



- Каждый год на турнир приезжают звёзды российского и мирового уровня. Такие как капитан сборной России и лучший бомбардир чемпионата Европы Сирило, чемпион Европы Михаил Маркин, действующий вратарь сборной России Дмитрий Путилов и многие другие. Ежегодно на турнире работают арбитры Суперлиги России, - сообщает Байкальская ассоциация мини-футбола.



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