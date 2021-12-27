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В «Кубке города Улан-Удэ» по мини-футболу примут участие 16 команд

В «Кубке города Улан-Удэ» по мини-футболу примут участие 16 команд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игры пройдут без зрителей

С 4 по 8 января 2022 года в столице Бурятии состоится XVI межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». Игры пройдут на двух площадках: в ФСК и КСК Улан-Удэ.

В этом году в соревнованиях примут участие 16 команд:
- FC «Монголия» (г.Улан-Батор, Монголия);
- FC «MDL unity» (г.Улан-Батор, Монголия);
- МФК «КПРФ-2» (г. Москва);
- МФК «Golazo» (г. Красноярск);
- МФК «Сервико» (г. Иркутск);
- МФК «ИрАэро» (г. Иркутск);
- МФК «Гранд-Байкал» (г. Ангарск);
- МФК «Team County» (Усть-Ордынский Бурятский округ);
- МФК «Аян» (г. Чита);
- МФК «Авангард 103 БТРЗ» (г. Чита);
- МФК «Ленск» (г. Ленск);
- МФК «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ);
- МФК «Спарта-Лимонад» (г. Улан-Удэ);
- МФК «Иринель» (г. Улан-Удэ);
- МФК «СтройПроектСервис» (г. Иркутск);
- МФК «Центр» (г. Иркутск).

Из-за профилактических ограничений матчи пройдут без зрителей. Увидеть все игры можно будет на официальном канале турнира в YouTube.

- Каждый год на турнир приезжают звёзды российского и мирового уровня. Такие как капитан сборной России и лучший бомбардир чемпионата Европы Сирило, чемпион Европы Михаил Маркин, действующий вратарь сборной России Дмитрий Путилов и многие другие. Ежегодно на турнире работают арбитры Суперлиги России, - сообщает Байкальская ассоциация мини-футбола.

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