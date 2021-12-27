В Бурятии охотники-мастера добывают волков капканами

К охоте на волков привлечено около тысячи человек
С давних времен тот, кто добывал волка, пользовался уважением среди охотников. «Волчатники» составляли собой отдельную, очень уважаемую среди других охотников, «касту». Охота на волка требует наличия особых навыков у охотника. Именно «волчатники» защищают от набегов серых хищников домашних животных, а часто и людей, особенно в сельских местностях, сообщает Бурприроднадзор.
Охота на волка капканом – вершина мастерства в охотничьем промысле. Такой вид добычи требует особого подхода, так как это очень осторожные хищники, которые могут легко распознать даже хитроумные ловушки.
Чтобы поймать волка, Сергей Линев, охотник-профессионал из Заиграевского района (стаж более 20 лет) использует специальные волчьи капканы.
Охотник максимально «прячет» свой запах. Например, он кипятит капканы в хвойной воде для того, чтобы хищник не почувствовал запах.
- Ежегодный естественный прирост популяции волков составляет 44% от общей численности, то есть в пределах 600 особей. Процесс добычи волка трудоёмкий, требует временных затрат. Ежегодно добывается 600-700 особей. Таким образом, в результате интенсивной работы удаётся изъять количество волков, равное годовому приплоду популяции. Это позволяет сдерживать численность хищника на стабильном уровне с 2013 года, - говорят в ведомстве.
Постоянный мониторинг численности волков со стороны Бурприроднадзора и охотпользователей, обращения сельхозпроизводителей и общественности о фактах угрозы нападения хищника позволяют оперативно принимать меры. В работе по снижению численности волков принимают участие все охотничьи хозяйства республики, в целом это около 1000 охотников.
- Волк чрезвычайно осторожное и умное животное. Нюх и обоняние волка просто потрясающие. Этот зверь способен услышать звуковые сигналы на расстоянии до 9 км. Волк способен различать до 200 млн. запахов. Для сравнения, человек – до 10 000. Поэтому, можно сказать, что волк – это первоклассная «машина смерти», - добавляют в Бурприроднадзоре.
В Бурятии охотники-мастера добывают волков капканами
Общество, Фото:
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