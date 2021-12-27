Борцы Бурятии завоевали 9 медалей всероссийского турнира

У Иркутской области – 4 награды



26 декабря в Красноярске завершился I всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Д.Г. Миндиашвили.



Как сообщает группа «Борцы Бурятии», спортсмены Бурятии завоевали 9 медалей соревнований. 4 награды у борцов Иркутской области.



Мужчины



Весовая категория 57 кг

1 место - Дьулустан Федотов (Якутия)

2 место - Агым Монгуш (Тува)

3 место - Чалай Кужегет (Тува)

3 место - Аяндай Ондар (Тува)



Весовая категория 61 кг

1 место - Петр Константинов (Якутия)

2 место - Кежик Монгуш (Тува)

3 место - Геннадий Штыгашев (Хакасия)

3 место - Ефим Кормильцев (Тюменская обалсть)



Весовая категория 65 кг

1 место - Кежик Чымба (Тува)

2 место - Юлиан Гергенов (Иркутская область)

3 место - Булат Батоев (Бурятия)

3 место - Эзир Тюлюш (Тува)



Весовая категория 70 кг

1 место - Усман Шахгириев (Красноярский край)

2 место - Сайын Казырык (Тува)

3 место - Константин Власов (Якутия)

3 место - Алексей Боровицкий (Бурятия)



Весовая категория 74 кг

1 место - Арбак Сат (Тува)

2 место - Тимур Николаев (Якутия)

3 место - Николай Донзаленко (Красноярский край)

3 место - Никита Жаргалов (Бурятия)



Весовая категория 79 кг

1 место - Никита Сучков (Красноярский край)

2 место - Магомедгаджи Даитбеков (Пермский край)

3 место - Илья Крылов (Красноярский край)

3 место - Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)



Весовая категория 86 кг

1 место - Азрет Улимбашев (Красноярский край)

2 место - Тимур Котаев (Красноярский край)

3 место - Александр Ситцев (Красноярский край)



Весовая категория 92 кг

1 место - Александр Кондратов (Красноярский край)

2 место - Магомед Алиев (Красноярский край)

3 место - Ламберт Харонов (Брянская область)



Весовая категория 97 кг

1 место - Эрик Джиоев (Красноярский край)

2 место - Павел Алексеев (Красноярский край)

3 место - Григорий Хорошавцев (Красноярский край)



Весовая категория 125 кг

1 место - Владимир Калашников (Кемеровская область)

2 место - Эдуард Максимов (Якутия)

3 место - Шота Кортиев (Иркутская область)

3 место - Михаил Зинов (Кемерово)



Женщины



Весовая категория 50 кг

1 место - Санжиева Дарина (Бурятия)

2 место - Новик Валентина (Красноярский край)

3 место - Рябко Ирина (Красноярский край)



Весовая категория 55 кг

1 место – Исакова Екатерина (Красноярский край)

2 место – Сангадиева Алёна (Бурятия)

3 место – Новик Татьяна (Красноярский край)



Весовая категория 59 кг

1 место – Садраддинова Зельфира (Кемеровская область)

2 место – Артышко Юлия (Красноярский край)

3 место – Волжанина Наталья (Кемеровская область)



Весовая категория 53 кг

1 место Пудова Наталья (Хакасия)

2 место – Полозова Надежда (Красноярский край)

3 место – Литвинюк Виктория (Красноярский край)



Весовая категория 57 кг

1 место – Жамсаранова Эржэма (Бурятия)

2 место – Усейнова Элианора (Москва)

3 место – Чеснокова Елизавета (Иркутская область)



Весовая категория 62 кг

1 место – Тамразян Кристина (Иркутская область –Бурятия)

2 место – Мистрикова Валерия (Хакасия)

3 место – Смирнова Ангелина (Красноярский край)



Весовая категория 65 кг

1 место – Кудаева Динара (Красноярский край –Бурятия)

2 место – Тукуренова Ульяна (Бурятия)

3 место – Климова Алина (Красноярский край)



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