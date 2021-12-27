Борцы Бурятии завоевали 9 медалей всероссийского турнира

У Иркутской области – 4 награды
26 декабря в Красноярске завершился I всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Д.Г. Миндиашвили.
Как сообщает группа «Борцы Бурятии», спортсмены Бурятии завоевали 9 медалей соревнований. 4 награды у борцов Иркутской области.
Мужчины
Весовая категория 57 кг
1 место - Дьулустан Федотов (Якутия)
2 место - Агым Монгуш (Тува)
3 место - Чалай Кужегет (Тува)
3 место - Аяндай Ондар (Тува)
Весовая категория 61 кг
1 место - Петр Константинов (Якутия)
2 место - Кежик Монгуш (Тува)
3 место - Геннадий Штыгашев (Хакасия)
3 место - Ефим Кормильцев (Тюменская обалсть)
Весовая категория 65 кг
1 место - Кежик Чымба (Тува)
2 место - Юлиан Гергенов (Иркутская область)
3 место - Булат Батоев (Бурятия)
3 место - Эзир Тюлюш (Тува)
Весовая категория 70 кг
1 место - Усман Шахгириев (Красноярский край)
2 место - Сайын Казырык (Тува)
3 место - Константин Власов (Якутия)
3 место - Алексей Боровицкий (Бурятия)
Весовая категория 74 кг
1 место - Арбак Сат (Тува)
2 место - Тимур Николаев (Якутия)
3 место - Николай Донзаленко (Красноярский край)
3 место - Никита Жаргалов (Бурятия)
Весовая категория 79 кг
1 место - Никита Сучков (Красноярский край)
2 место - Магомедгаджи Даитбеков (Пермский край)
3 место - Илья Крылов (Красноярский край)
3 место - Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)
Весовая категория 86 кг
1 место - Азрет Улимбашев (Красноярский край)
2 место - Тимур Котаев (Красноярский край)
3 место - Александр Ситцев (Красноярский край)
Весовая категория 92 кг
1 место - Александр Кондратов (Красноярский край)
2 место - Магомед Алиев (Красноярский край)
3 место - Ламберт Харонов (Брянская область)
Весовая категория 97 кг
1 место - Эрик Джиоев (Красноярский край)
2 место - Павел Алексеев (Красноярский край)
3 место - Григорий Хорошавцев (Красноярский край)
Весовая категория 125 кг
1 место - Владимир Калашников (Кемеровская область)
2 место - Эдуард Максимов (Якутия)
3 место - Шота Кортиев (Иркутская область)
3 место - Михаил Зинов (Кемерово)
Женщины
Весовая категория 50 кг
1 место - Санжиева Дарина (Бурятия)
2 место - Новик Валентина (Красноярский край)
3 место - Рябко Ирина (Красноярский край)
Весовая категория 55 кг
1 место – Исакова Екатерина (Красноярский край)
2 место – Сангадиева Алёна (Бурятия)
3 место – Новик Татьяна (Красноярский край)
Весовая категория 59 кг
1 место – Садраддинова Зельфира (Кемеровская область)
2 место – Артышко Юлия (Красноярский край)
3 место – Волжанина Наталья (Кемеровская область)
Весовая категория 53 кг
1 место Пудова Наталья (Хакасия)
2 место – Полозова Надежда (Красноярский край)
3 место – Литвинюк Виктория (Красноярский край)
Весовая категория 57 кг
1 место – Жамсаранова Эржэма (Бурятия)
2 место – Усейнова Элианора (Москва)
3 место – Чеснокова Елизавета (Иркутская область)
Весовая категория 62 кг
1 место – Тамразян Кристина (Иркутская область –Бурятия)
2 место – Мистрикова Валерия (Хакасия)
3 место – Смирнова Ангелина (Красноярский край)
Весовая категория 65 кг
1 место – Кудаева Динара (Красноярский край –Бурятия)
2 место – Тукуренова Ульяна (Бурятия)
3 место – Климова Алина (Красноярский край)
Борцы Бурятии завоевали 9 медалей всероссийского турнира
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