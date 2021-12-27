Бурятский театр запустил розыгрыш годового абонемента

Счастливчик сможет посещать бесплатно театр весь год



В канун Нового года Бурятский академический театр драмы имени Х.Намсараева запустил розыгрыш абонемента на свои спектакли в 2022 году.



- Условия просты: зайти на наш официальный сайт и оставить заявку. И уже 30 декабря рандомно выберем счастливчика, который сможет до конца 90-го театрального сезона посещать любые спектакли из репертуара театра, - сообщается на странице Бурдрамы в Instagram.



Принять участие можно до 30 декабря 2020 года.





