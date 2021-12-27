В Улан-Удэ будущий отопительный сезон обещают провести без аварий

В Улан-Удэ рассказали, как идут восстановительные работы на ТЭЦ-1 после пожара
После аварии, произошедшей 23 декабря на улан-удэнской ТЭЦ-1, горячая вода и тепло вернулись в дома горожан. По словам первого заместителя гендиректора ПАО «ТГК-14» по технической политике - технического директора Юрия Дорфмана, горячую воду ждут только одного жители деревянного двухэтажного дома.
- Мы сейчас завершаем подключение, на сегодняшний момент все дома подключены, остаётся один дом, отогревают – это барак двухэтажный. Остальные дома подключены к горячему водоснабжению, - сказал Юрий Дорфман.
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников отметил, что на ТЭЦ-1 проводятся восстановительные работы. Основной объём работ уже выполнен, всё работает по нормальной схеме.
- Теплоноситель в теплосетях соответствует расчётным графикам – температура более ста градусом, где-то 101-104 градуса, в зависимости от температуры окружающей среды. В работе находятся пять котлов, котёл №6 в резерве. Он пока стоит отключенный, но его запуск не требуется, у него схема рассчитана так, если при отсутствии хотя бы одного работающего котла он запускается очень оперативно. Котёл №7 – восстановительные работы тоже продолжаются. Работы будут закончены 30 января 2022 года, как говорят энергетики. То есть всё, что мы рассматривали в графике, вполне соответствует, - сообщили Евгений Луковников.
Восстановительный период будет долгим. Окончательно работы завершатся к будущему отопительному сезону.
- Сейчас мы начинаем работы по восстановлению того оборудования, которое серьёзнее всего пострадало – это котёл №7, сейчас начинаем работу. Буквально сегодня встречались с ожидаемыми подрядчиками, начали заказ и закупку оборудования. Далее переход с временных схем на постоянную, часть будем осуществлять при снижении нагрузок, то есть весной, часть будем возвращать в летний период. К сентябрю станцию подготовим полностью по базовой схеме так, как она должна работать по постоянным схемам, - сказал Юрий Дорфман.
При этом он отметил: «никаких «времянок», которые работают без защиты и блокировок – такого нет».
С сегодняшнего дня на объекте начала работу комиссия, которая выяснит причины аварии. В её состав вошли представители Ростехнадзора, от республиканского правительства здесь первый заместитель министерства транспорт Алексей Назимов.
- Сейчас комиссия разберётся. Меры пожарной безопасности были соблюдены. Сработала автоматическая система пожаротушения, даже по характеру повреждений видно, что она сработала – плинкера работали. Мы проанализируем в связи с чем было такое развитие пожара, если необходимы дополнительные меры, мы договорились, что наймём организацию, которая разработает систему мер. Естественно, если понадобятся дополнительные меры, мы их будем вводить, - сказал Юрий Дорфман.
После произошедшего пожара будет рассмотрен вопрос по восстановлению работы пожарных расчётов на территории ТЭЦ-1. Такой был до 2008 года, но затем был расформирован. По словам Юрия Дорфмана, пожарные должны дежурить на более мощных станциях.
- По действующим правилам, постоянная пожарная команда на территории объекта должна действовать, если мощность объекта более 500 мегаватт. Кроме того, в этом рассмотреть надо целесообразность, поскольку при возникновении пожара количество расчётов, которые должны прибывать на объекты такой категории, как у нас, порядка 10 расчётов. На территории предприятия содержать такую команду мы не в состоянии, негде сделать. Кроме того, пожарные расчёты приехали достаточно быстро, работа была скоординирована хорошо. Мы рассмотрим этот вопрос, но обязанности такой нет, - отметил представитель ТГК-14.
Впредь подобных аварий постараются избежать. По крайней мере, заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексею Ересько, который был в Бурятии в воскресенье, пообещали, что будущий отопительный сезон без аварий.
- Все знаете, у нас был заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. С ним договорились, всё, что было повреждено, будет полностью заменено и восстановлено. То есть, в следующий отопительный сезон заходим по нормальной постоянной схеме электроснабжения и всего оборудования ТЭЦ-1, - сказал Евгений Луковников.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар на ТЭЦ-1 произошёл 23 декабря. Из-за аварии в Улан-Удэ был введён режим ЧС. Часть города осталась без горячей воды, а батареи сильно остыли. Желающим выдавали обогреватели, а также в городе развернули пункты временного размещения.
В субботу было принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки.
В Улан-Удэ будущий отопительный сезон обещают провести без аварий
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В Улан-Удэ рассказали, как идут восстановительные работы на ТЭЦ-1 после пожара
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