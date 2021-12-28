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Заявки на визу в Монголию будут только электронными

Заявки на визу в Монголию будут только электронными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нововведения начнут действовать с 1 января 2022 года

Управление по делам иностранных граждан и подданства (УИГП) Монголии объявило сегодня, что с 1 января 2022 года заявки на получение визы будут приниматься только в электронном виде.

План действий монгольского правительства на 2020-2024 годы предусматривает поэтапную цифровизацию государственных услуг. В связи с этим УИГП постепенно переводит свои услуги в цифровую форму. Если ранее только три визовых разрешения выдавались в электронном формате в соответствии с правилами выдачи виз, то с 1 декабря этого года виды виз в Монголию, оформляемых и выдаваемых в электронном виде, увеличились до 57.

Поскольку с 1 января 2022 года заявления на получение вышеуказанных категорий виз на въезд будут приниматься только в электронном виде, УИГП рекомендует гражданам и юридическим лицам, выступающим принимающей стороной иностранных граждан, посетить сайт immigration.gov.mn и ознакомиться с информацией о необходимых документах для оформления виз, прежде чем приступить к заполнению заявки. Так как основанием для отказа в выдаче виз может стать представление неполного комплекта или отсутствия необходимых документов, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что для посещения Монголии гражданам России виза не требуется при условии, что целью визита является туризм, транзит, посещение друзей и родственников либо краткосрочная деловая поездка, а срок пребывания в стране не превышает 30 дней. 
Монголия виза туризм

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