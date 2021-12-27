В Улан-Удэ дорожные ограждения повреждают едва ли не ежедневно

В декабре в столице Бурятии восстановили 220 метров дорожных ограждений



Мобильные бригады комбината по благоустройству Улан-Удэ ежедневно восстанавливают дорожные ограждения. В том числе они оказываются повреждены в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщает администрация города.



Как показала практика, чаще всего ограждения повреждают в результате ДТП. В таких случаях ущерб полностью восстанавливает виновник аварии. С начала декабря этого года зафиксировано пять таких случаев.



Сотрудники комбината по благоустройству напоминают, что если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это по закону расценивается как ответственность за оставление места аварии. Виновнику грозит лишение водительских прав на 12-18 месяцев или арест до 15 дней.



Свидетелей с инцидентами с дорожными ограждениями просят сообщить информацию в круглосуточную диспетчерскую комбината по тел.: 44-46-77.

