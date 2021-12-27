В декабре в столице Бурятии восстановили 220 метров дорожных ограждений
Мобильные бригады комбината по благоустройству Улан-Удэ ежедневно восстанавливают дорожные ограждения. В том числе они оказываются повреждены в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщает администрация города.
Как показала практика, чаще всего ограждения повреждают в результате ДТП. В таких случаях ущерб полностью восстанавливает виновник аварии. С начала декабря этого года зафиксировано пять таких случаев.
Сотрудники комбината по благоустройству напоминают, что если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это по закону расценивается как ответственность за оставление места аварии. Виновнику грозит лишение водительских прав на 12-18 месяцев или арест до 15 дней.
Свидетелей с инцидентами с дорожными ограждениями просят сообщить информацию в круглосуточную диспетчерскую комбината по тел.: 44-46-77.
В Улан-Удэ дорожные ограждения повреждают едва ли не ежедневно
Общество, Фото:
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В декабре в столице Бурятии восстановили 220 метров дорожных ограждений
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