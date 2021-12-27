Кёрлингисты Иркутской области примут участие в первенстве мира

Команда региона победила на всероссийских соревнованиях



Команда Иркутской области «Комсомолл 1» победила на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди юниоров до 22 лет, которые являлись отборочными на первенство мира 2022 года. Соревнования проходили с 21 по 26 декабря в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи.



В турнире принимали участие команды юниоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и сборная команда России. По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграли круговой турнир в два круга. Команды, занявшие по итогам первого этапа 1 и 2 места, затем сыграли финал до трёх побед, при этом учитывались результаты личных встреч в круговом этапе. Все матчи состояли из десяти эндов, при необходимости проводились экстра-энды до выявления победителя.



По итогам соревнований первое место заняла команда Иркутской области, в состав которой входили скип Михаил Власенко, Николай Лысаков, Кирилл Палагней и Данила Мухорин. Именно им предстоит представлять страну на первенстве мира. Второе место заняла сборная команда России, на третьем место – команда Москвы.



Михаил Власенко, Николай Лысаков, Кирилл Палагней, Данила Мухорин тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

