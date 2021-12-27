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Правительство РФ поддержит строительство шести гостиниц в Иркутской области

Правительство РФ поддержит строительство шести гостиниц в Иркутской области
Общество,  Фото:pixabay.com
Общий объём номерного фонда составит 1125 номеров

Иркутская область включена в работу по созданию туристической инфраструктуры при поддержке правительства Российской Федерации. На этой неделе совет директоров «Туризм.РФ» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко одобрил участие корпорации в уставном капитале 53 инвестиционных проектов в 27 регионах России. Шесть туристических объектов Иркутской области вошли в перечень. Общий объём номерного фонда составит 1125 номеров, планируемый турпоток этих шести гостиниц – 303 тысячи человек.

– Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан, обеспечить прирост 15 тысяч рабочих мест и на 10,5 миллиона человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам, – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Поддержку проектам окажут в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых проектных компаний. Инвестора поддержат вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего долю могут продать инвестору по рыночной стоимости, а полученные средства реинвестируют в следующие проекты, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

– Правительство уже внесло в уставной капитал корпорации 17,9 млрд рублей. Именно эти средства направим в специальные проектные компании, которые будут созданы для реализации первых 53 проектов уже в начале 2022 года. Хочу отметить, что окно возможностей для инвесторов открыто, мы продолжим расширение инвестиционной программы в 2022 году, а также в последующие годы, – заявил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Иркутская область туризм гостиница строительство

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