Все группы открылись в штатном режиме
Все школы и детсады Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению.
- 27 декабря приступили к работе 19 дошкольных образовательных учреждений и две предшколы, приостановившие функционирование в связи с аварией на ТЭЦ-1. Средняя температура во всех детских садах + 21 градус, все группы открылись в штатном режим, - сообщили в пресс-службе администрации города.
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В Железнодорожном районе запустили 13 детских садов и две предшколы. Всего вышло 2441 ребёнка из 4525 детей в списке.
По Советскому району пять детских садов, приостанавливавших функционирование с 23 по 24 декабря включительно, приняли 682 ребёнка из 1566 детей.⠀
В Октябрьском районе с 27 декабря начал функционировать второй корпус детского сада №64. Детские сады №59/2 и №64/1 работают в штатном режиме с 24 декабря.
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Температурный режим в школах города в норме, средняя температура в зданиях 18-20 градусов. Дети находятся на каникулах.
В учреждениях дополнительного образования средняя температура 21 градус.⠀
Все образовательные объекты Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению.⠀
Как сообщал «Байкал-Daily», горячая вода после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря, полностью вернётся во все дома сегодня.
В Улан-Удэ стало тепло во всех детсадах и школах
Общество, Фото:
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