Жители Бурятии с инеем на ресницах жалуются на отсутствие автобусов

Люди замерзают на остановках общественного транспорта
Жительница Бурятии обратилась к властям в соцсети, записав обращение с инеем на ресницах. Её покрасневшее лицо – свидетельство того, что она не может добраться до дома в жестокие морозы декабря. В Бурятии перед новым годом грянули холода, температура воздуха опустилась ниже -30. Люди не могут согреться ни дома, ни на работе. Особенно тяжело тем, кто подолгу простаивает на остановке общественного транспорта или, вообще, у них нет маршрута, который ходил бы в их сторону проживания.
- Хотелось бы обратиться к властям. Есть проблема с Посельем, 4 маршрут туда не ходит до конца. Есть проблем и с Площадкой, водители уходят с маршрута, невозможно уехать, идем пешком, - записала обращение отчаявшаяся женщина (ролик опубликован в паблике crimburyatia).
Пользователи соцсети переживают, что маршрута 4а и 106 вообще не будет с 1 января нового года.
- Верните маршрут, людей пожалейте!!
- Люди с инеем на ресницах обращения делают! Дети на остановках ждут несуществующий маршрут!
- Причём эта проблема не вчера появилась
Село Поселье находится в Иволгинском районе, а Площадка в районе Загорска. Оба направления - отдалённые микрорайоны Бурятии. Людям остается только ждать и мёрзнуть, пока на их проблемы власти обратят внимание.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно конечная остановка маршрута №4 была перенесена на пять остановок вперёд. Так что путь до автобуса увеличился на пару километров. Причиной тому стало решение Верховного суда Бурятии после жалобы местной жительницы, которую не устраивало соседство с конечной остановкой.
Для разрешения ситуации запустили пригородный маршрут №106, однако жители отдалённого микрорайона нередко жалуются, что его приходится долго ждать. Люди даже грозились перекрыть федеральную трассу, требуя обратить на их проблему внимание.
Сейчас они просят продлить маршрут до Октябрьского района Улан-Удэ, а сумму билета в 30 рублей за пригородный маршрут считают завышенной. Жители Поселья планируют писать обращение в прокуратуру.
Жители Бурятии с инеем на ресницах жалуются на отсутствие автобусов
Общество, Фото:
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