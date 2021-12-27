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Бурятские КВНщики стали чемпионами лиги «Азия»

Бурятские КВНщики стали чемпионами лиги «Азия»
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Лучшей стала бурятская команда «Дальневосточные ворота»

25 декабря в конгресс-холле «Сибирь» в Красноярске состоялся финал Центральной межрегиональной лиги КВН «Азия». Чемпионом стала команда КВН из Бурятии «Дальневосточные ворота».

Всего в финале сразились четыре лучшие команды сезона из Улан-Удэ, Красноярска и города Кемерово.

- Согреем вас тёплыми и радостными новостями с горячего финала лиги КВН «Азия» в Красноярске. По итогам четырёх конкурсов наши ребятки стали победителями! Поздравляю ребят с важной победой. Дальше будет ещё труднее и ещё лучше, - поделился экс-лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Двукратные победители телешоу СТС «Суперлига» (16+), опытные и известные КВНщики Чимит Жамьянов, Марк Николаев и Юрий Дамбаев поздравили команду в соцсетях «огоньками» и «аплодисментами».

Общий счёт игры:

- ФК «Кача», Красноярск - 122 балла
- «Ищем себя», СибГУ, Красноярск - 129 баллов
- «Моя любимая», Кемерово - 130 баллов
- «Дальневосточные ворота», Республика Бурятия - 133 балла.

Как сообщал «Байкал-Daily», команда КВН «Дальневосточные ворота» была создана в 2021 году из совершенно новых лиц, выдержавших серьёзный отбор.

- Сегодня мы регион, с которого начинается Дальний Восток. Поэтому команда называется «Дальневосточные ворота». Дальний Восток - это широчайший спектр интересных образов. Конечно же, не забываем про Бурятию и Байкал, - пояснял ранее Чингис Болотов.

Уже в первом для себе международном фестивале «КиВин-2021» команда показала отличный результат. Новички сразу же смогли попасть в Первую лигу – третью по статусу в Международном союзе КВН. К сожалению, в 1/8 финала Первой лиги «Дальневосточные ворота» не смогли войти в тройку лучших и пробиться дальше.

В 2018 году в Центральной лиге КВН «Азия» бурятская команда уже одерживала победу. Тогда лучшей стала команда «Берег Байкала». А в далёком 2001-м году здесь победила команда «Забайкальский вариант» (Улан-Удэ), которая позже играла и в Высшей лиге.




КВН

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