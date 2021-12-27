Новогодние автобусы ездят по Улан-Удэ

Праздничный автобус №134 уже вышел на свой маршрут и ездит по городу, радуя и удивляя горожан. Водитель в образе Деда Мороза машет пассажирам. Кондуктор в красной шапочке украсила салон так, что можно просто позавидовать такому яркому и грандиозному убранству большого автобуса.





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видео - администрация Улан-Удэ





МУП «Городские маршруты» обслуживает более 30 направлений в разные стороны столицы Бурятии. Горожане предпочитают садиться в большие и комфортные автобусы, чтобы добраться до работы и обратно домой.

Автобусы предприятия осуществляют перевозки пассажиров по 11 регулярным городским автобусным маршрутам, 14 маршрутам садово-дачного направления. На сегодняшний день предприятие обладает оснащенной ремонтной базой, оборудованными цехами, высококвалифицированными кадрами.







Сейчас на МУП «Городские маршруты» идёт конкурс на лучшее новогоднее оформление салона.

Водители и кондукторы автобусов МУП «Городские маршруты» стараются создать новогоднее настроение для улан-удэнцев. Они украшают салоны новогодними аксессуарами.Предприятие осуществляет регулярные рейсы, обеспечивая социально-значимые перевозки для жителей города и отдаленных микрорайонов, таких как мкр. Площадка, мкр. Восточный, Подсобное хозяйство, мкр. Левый берег, мкр. Забайкальский, мкр. Сосновый Бор, мкр. Звездный и другие.