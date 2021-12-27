Главный ледовый городок Улан-Удэ подсветили 400 прожекторами

Ледовый городок на площади Советов с каждым днём становится всё красивее



Главный ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ подсветили 400 светодиодными прожекторами.



Всего на площади Советов почти 40 скульптор. Здесь можно встретить символ наступающего года Тигра, Дедушку Мороза, Снегурочку, а также популярных мультяшных героев Бадму и Чагдара. Кроме того, на главной площади многие элементы выполнены из льда - основание входной группы, ограждение главной ёлки, ледяные горки, сообщает МБУ «Горсвет».



– К каждому ледяному элементу городка подведено питание и установлены светодиодные прожекторы. Всего на подсветку новогоднего городка ушло порядка 400 светодиодных прожектов. Благодаря им, с наступлением тёмного времени суток фигуры «зажигаются» в яркие цвета, – отметили в Горсвете.



На сайте «Активный горожанин» проходит голосование на выбор лучшей коммерческой ледовой скульптуры (0+). В конкурсе участвуют семь организаций и предприятий города, которые в подарок горожанам установили на территории новогоднего городка на площади Советов ледовые логотипы:







