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Главный ледовый городок Улан-Удэ подсветили 400 прожекторами

Общество, 
Ледовый городок на площади Советов с каждым днём становится всё красивее

Главный ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ подсветили 400 светодиодными прожекторами.

Всего на площади Советов почти 40 скульптор. Здесь можно встретить символ наступающего года Тигра, Дедушку Мороза, Снегурочку, а также популярных мультяшных героев Бадму и Чагдара. Кроме того, на главной площади многие элементы выполнены из льда - основание входной группы, ограждение главной ёлки, ледяные горки, сообщает МБУ «Горсвет».

– К каждому ледяному элементу городка подведено питание и установлены светодиодные прожекторы. Всего на подсветку новогоднего городка ушло порядка 400 светодиодных прожектов. Благодаря им, с наступлением тёмного времени суток фигуры «зажигаются» в яркие цвета, – отметили в Горсвете.

На сайте «Активный горожанин» проходит голосование на выбор лучшей коммерческой ледовой скульптуры (0+). В конкурсе участвуют семь организаций и предприятий города, которые в подарок горожанам установили на территории новогоднего городка на площади Советов ледовые логотипы:



ледовый городок

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