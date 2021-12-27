Малышам дали имена Иван и Сергей
22 декабря в Заиграевском районе Бурятии отделом управления ЗАГС республики провёл государственную регистрацию девятой двойни.
10 декабря в семье Артёма Алексеевича и Лилии Ризатдиновны появились на свет два малыша. Мальчиков назвали Иван и Сергей.
С этим радостным событием папу поздравили сотрудники отдела. Ему вручили свидетельства о рождении с пожеланиями крепкого здоровья, всех благ малышам и их родителям. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали 9-ю двойню
Общество, Фото:
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