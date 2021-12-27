Центр активного долголетия в Улан-Удэ откроется в 2022 году

Пожилые люди смогут заниматься физкультурой, танцами, посещать семинары



В 2022 году в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ откроется первая очередь строительства Центра активного долголетия.



- Центр активного долголетия – это проект государственно-частного партнерства. Он запланирован в рамках сотрудничества правительства Республики Бурятия, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Забота» на основе концессионного соглашения, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Стоимость проекта оценивается в сумму 277,3 млн рублей. Сообщается, что корпорация развития Дальнего Востока и Арктики окажет Бурятии информационную, методическую поддержку, а также содействие в привлечении инвестиций.



- Работа центра позволит создать в Улан-Удэ 22 новых рабочих места. Предполагается две очереди объекта строительства с вводом в эксплуатацию первой - в 2022, второй – 2028 году. Центр сможет вместить до 100 пожилых человек одновременно. Здесь они смогут заниматься физкультурой, танцами, посещать обучающие семинары по безопасности, компьютерной грамотности, лекции по здоровью с привлечением специалистов здравоохранения и так далее, -рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



По данным минсоцзащиты Бурятии, каждый пятый житель республики - пенсионного возраста, и по прогнозам старение населения приведет к дальнейшему увеличению доли пожилых граждан.

