В Еравнинском районе Бурятии родилась двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышей назвали Богдан и Антон



17 декабря в Еравнинском районе Бурятии прошла государственная регистрация рождения двойни.



Мальчики Богдан и Антон родились 6 декабря в 3 часа ночи с разницей в 6 минут. Дети стали пятым и шестым ребёнком у мамы, Ольги Александровны.



С этим замечательным событием маму поздравила консультант Еравнинского районного сектора, вручив свидетельства о рождении детей и пожелав блага и счастья, а детям здоровья и весёлого детства. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

