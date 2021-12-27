Малышей назвали Богдан и Антон
17 декабря в Еравнинском районе Бурятии прошла государственная регистрация рождения двойни.
Мальчики Богдан и Антон родились 6 декабря в 3 часа ночи с разницей в 6 минут. Дети стали пятым и шестым ребёнком у мамы, Ольги Александровны.
С этим замечательным событием маму поздравила консультант Еравнинского районного сектора, вручив свидетельства о рождении детей и пожелав блага и счастья, а детям здоровья и весёлого детства. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Еравнинском районе Бурятии родилась двойня
Общество, Фото:
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