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В районе Бурятии прошёл конкурс «Танцуют все»

В районе Бурятии прошёл конкурс «Танцуют все»
Общество,  Фото:пресс-служба РМКДЦ «Мир»
Гран-при мероприятия получил номер «Сотниковский ухажёр»

22 декабря в административном центре Иволгинского района Бурятии состоялось новогоднее шоу – конкурс «Танцуют все». Мероприятие собрало районные коллективы, которые представили классические и современные танцевальные номера.

- Череда переплясов, народных и современных, заполнила сцену своими красочными и заводными танцевальными композициями и не отпускала зрителей более часа. Работа руководителей танцевальных коллективов не прошла даром и танцоры показали большой творческий потенциал учреждений, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

В итоге члены жюри пришли к единому мнению и выбрали победителей и призёров новогоднего шоу-конкурса. Номинации конкурса распределились следующим образом. В номинации «Ретро стиль» диплом получили детский сад «Журавлёнок» (с. Сотниково). Номинация «Национальный танец» досталась ансамблю «Бадма Сэсэг» районного центра дополнительного образования детей. Номинации «Бальный танец» удостоился детский сад «Алтан Сэсэг» (с. Хойто-Бэе). Приз за «Лучшее новогоднее шоу» увозят работники культуры сельского поселения «Нижнеиволгинское».

Призовые места конкурса распределились следующим образом: диплом 3 степени завевали центр досуга и библиотечного обслуживания сельского поселения «Гурульбинское», диплом 2 степени – детский сад «Булжамуур» из села Верхняя Иволга, диплом 1 степени за драйвовый танец получили работники культуры сельского поселения «Иволгинское». Обладателями гран-при конкурса стали сотрудники многофункционального центра досуга и информации «Родники» с номером «Сотниковский ухажёр».
Иволгинский район конкурс Бурятия танцевальное искусство

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