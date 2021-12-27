В Бурятии стартовал отбор на Армейские игры

На полигонах начался первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»



На полигонах Восточного военного округа Бурдуны и Сосновый Бор в Бурятии стартовал первый этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ».



- Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющим наводить миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры. Участники выполнят нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, - сообщает пресс-служба ВВО.



Для определения сильнейших миномётные расчёты поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысячи метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время; выполнят боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, пулемёта ПКТ и автомата АК-74. Также команды выполнят нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.



Лучшие артиллерийские расчёты по итогам конкурса представят соединения в очередном отборочном этапе.

