В Бурятии стартовал отбор на Армейские игры

На полигонах начался первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
На полигонах Восточного военного округа Бурдуны и Сосновый Бор в Бурятии стартовал первый этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ».
- Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющим наводить миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры. Участники выполнят нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, - сообщает пресс-служба ВВО.
Для определения сильнейших миномётные расчёты поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысячи метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время; выполнят боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, пулемёта ПКТ и автомата АК-74. Также команды выполнят нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.
Лучшие артиллерийские расчёты по итогам конкурса представят соединения в очередном отборочном этапе.
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