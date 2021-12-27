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На корвете «Алдар Цыденжапов» отметили годовщину принятия в состав флота

На корвете «Алдар Цыденжапов» отметили годовщину принятия в состав флота
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
На митинге выступили ветераны и земляки героя

На корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое годовщине принятия боевого корабля в состав флота. Год назад, 25 декабря, на корвете впервые был поднят Андреевский флаг Военно-Морского Флота России.

- Мероприятие началось с ритуала – поднятия государственного, военно-морского флага и флагов расцвечивания, после чего состоялся торжественный митинг. Командир соединения надводных кораблей флота контр-адмирал Александр Шварц поздравил экипаж боевого корабля, пожелал им успехов в боевой учебе, а также напомнил о чести и воинском долге, достойном имени Героя России – матроса-тихоокеанца Алдара Цыденжапова, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На митинге выступили командир корвета капитан 3 ранга Андраник Шишманян, представители ветеранских организаций, а также прибывшие земляки матроса Алдара Цыденжапова, которые привезли с собой видеопоздравление от родителей героя из Забайкалья.

После митинга для гостей была организована экскурсия по боевому кораблю с угощением в кают-компании флотской кухней.

Справка

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» – третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Корвет был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота, за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

За год корвет поучаствовал в ряде учений, в том числе в дальней морской зоне. Экипаж корабля добился значительных успехов и признан как один из сильнейших в составе флота.
Алдар Цыденжапов корвет

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