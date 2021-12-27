В Бурятии соревнуются связисты и специалисты РЭБ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике проходят конкурсы «Уверенный приём» и «Электронный рубеж»



В соединении связи Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.



- Военнослужащие выполняют практические нормативы на специальной технике связи, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах. В полевых условиях связисты отрабатывают прокладку проводных линий, развертывание защищённых каналов связи, приём и передачу по защищённым каналам больших объемов данных, - сообщает пресс-служба ВВО.



В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке аппаратных связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и антенных модулей. Лучшие экипажи примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.



Кроме этого, в Бурятии специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) готовятся к конкурсу «Электронный рубеж».



- Программа конкурса предполагает проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин. Конкурсанты состязаются в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполняют ряд заданий по военной топографии. Особенность проведения конкурса и состязаний заключается в использовании современных средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения объекта и радиоэлектронному подавлению всех видов радиосвязи, в том числе сотовой, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.



Состязания предусматривают прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями. Так, специалисты РЭБ преодолевают условно заражённый участок местности в общевойсковом защитном комплекте, оказывают первую медицинскую помощь, эвакуируют условно раненого, выполняют нормативы по огневой подготовке. После этого военнослужащие на время развертывают комплексы РЭБ, обнаруживают источники радиоэлектронного излучения.

