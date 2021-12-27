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В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур

В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новогоднее меню солдат и офицеров разнообразят национальными бурятскими блюдами

Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Бурятии.

Меню военнослужащих соединений и воинских частей ВВО в республике в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе буузы (позы), хоторгойн (кровяная колбаса), бухлёор (традиционный суп из баранины), хушуур (мясные чебуреки), эреэлжэ (печёночная колбаса).

- С учётом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия ВВО военнослужащие буузы Новый год национальная кухня

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