В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур

Новогоднее меню солдат и офицеров разнообразят национальными бурятскими блюдами



Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Бурятии.



Меню военнослужащих соединений и воинских частей ВВО в республике в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе буузы (позы), хоторгойн (кровяная колбаса), бухлёор (традиционный суп из баранины), хушуур (мясные чебуреки), эреэлжэ (печёночная колбаса).



- С учётом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

