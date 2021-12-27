Новогоднее меню солдат и офицеров разнообразят национальными бурятскими блюдами
Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Бурятии.
Меню военнослужащих соединений и воинских частей ВВО в республике в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе буузы (позы), хоторгойн (кровяная колбаса), бухлёор (традиционный суп из баранины), хушуур (мясные чебуреки), эреэлжэ (печёночная колбаса).
- С учётом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кроме праздничного убранства, для пассажиров подготовлены развлекательные мероприятия
Малышам дали имена Иван и Сергей
В республике проходят конкурсы «Уверенный приём» и «Электронный рубеж»
Гран-при мероприятия получил номер «Сотниковский ухажёр»
Из Орла был доставлен рояль внука декабриста Сергея Трубецкого
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
На полигонах начался первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Малышей назвали Богдан и Антон
Общий объём номерного фонда составит 1125 номеров
Юный спортсмен завоевал бронзовую награду
На митинге выступили ветераны и земляки героя
Команда региона победила на всероссийских соревнованиях
В этом году лауреатами стали 25 человек
У Иркутской области – 4 награды
Улан-удэнец пробился в финал Huawei Cup-2021