Два жителя Иркутской области до смерти избили мужчин

Потерпевшие скончались в больнице



Два жителя Куйтунского района Иркутской области признаны виновными по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».



Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года в одном из домов селе Уян четверо односельчан распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 63-летним мужчиной и его 24-летним знакомым произошла ссора, переросшая в драку. Позже в конфликт вмешался 19-летний брат последнего. Молодые люди жестоко избили пожилого мужчину, а в последующем нанесли множественные удары 59-летнему мужчине, который увидел происходящее. От полученных травм потерпевшие скончались в больнице спустя некоторое время.



По горячим следам подозреваемых задержали сотрудники полиции.



Приговором суда молодые люди признаны виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

