Потерпевшие скончались в больнице
Два жителя Куйтунского района Иркутской области признаны виновными по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года в одном из домов селе Уян четверо односельчан распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 63-летним мужчиной и его 24-летним знакомым произошла ссора, переросшая в драку. Позже в конфликт вмешался 19-летний брат последнего. Молодые люди жестоко избили пожилого мужчину, а в последующем нанесли множественные удары 59-летнему мужчине, который увидел происходящее. От полученных травм потерпевшие скончались в больнице спустя некоторое время.
По горячим следам подозреваемых задержали сотрудники полиции.
Приговором суда молодые люди признаны виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Два жителя Иркутской области до смерти избили мужчин
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глава Бурятии сообщил о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
Потерпевшие скончались в больнице
Без горячей воды остаются ещё 180 домов
Мужчина работал и получал поддержку от государства
В республике переменная облачность
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички
Его рекомендуют есть в морозные дни
Возбуждено уголовное дело
Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
Они поборются за звание «Лучшая группа»
Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников
Часть города получит горячую воду только 27 декабря
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
Коронавирус выявили ещё у 187 человек