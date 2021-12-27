Все соцобъекты Улан-Удэ подключили к горячему водоснабжению

Без горячей воды остаются ещё 180 домов
Сегодня утром в оперштабе сообщили, что все соцобъекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению.
По данным «ТГК-14» на 08:00 к горячему водоснабжению подключено 1213 многоквартирных домов Улан-Удэ:
350 - по Железнодорожному району;
109 - по Советскому району;
754 - по Октябрьскому району.
- С 8:00 специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» продолжают поэтапное подключение к горячему водоснабжению потребителей города. Сегодня в плане подключение всех оставшихся 180 жилых домов: 126 - по Железнодорожному району, 54 - по Советскому району, - отметили в оперативном штабе.
Все жилые дома и социальные учреждения подключены к теплоснабжению в полном объёме.
Глава Бурятии сообщил о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
Потерпевшие скончались в больнице
Без горячей воды остаются ещё 180 домов
Мужчина работал и получал поддержку от государства
В республике переменная облачность
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички
Его рекомендуют есть в морозные дни
Возбуждено уголовное дело
Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
Они поборются за звание «Лучшая группа»
Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников
Часть города получит горячую воду только 27 декабря
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
Коронавирус выявили ещё у 187 человек