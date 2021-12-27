Все соцобъекты Улан-Удэ подключили к горячему водоснабжению



350 - по Железнодорожному району;

109 - по Советскому району;

754 - по Октябрьскому району.



- С 8:00 специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» продолжают поэтапное подключение к горячему водоснабжению потребителей города. Сегодня в плане подключение всех оставшихся 180 жилых домов: 126 - по Железнодорожному району, 54 - по Советскому району, - отметили в оперативном штабе.



Все жилые дома и социальные учреждения подключены к теплоснабжению в полном объёме.



Сегодня утром в оперштабе сообщили, что все соцобъекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению.По данным «ТГК-14» на 08:00 к горячему водоснабжению подключено 1213 многоквартирных домов Улан-Удэ: