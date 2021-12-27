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Все соцобъекты Улан-Удэ подключили к горячему водоснабжению

Все соцобъекты Улан-Удэ подключили к горячему водоснабжению
Общество,  Фото:pexels.com
Без горячей воды остаются ещё 180 домов

Сегодня утром в оперштабе сообщили, что все соцобъекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению.

По данным «ТГК-14» на 08:00 к горячему водоснабжению подключено 1213 многоквартирных домов Улан-Удэ:

350 - по Железнодорожному району;
109 - по Советскому району;
754 - по Октябрьскому району.

- С 8:00 специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» продолжают поэтапное подключение к горячему водоснабжению потребителей города. Сегодня в плане подключение всех оставшихся 180 жилых домов: 126 - по Железнодорожному району, 54 - по Советскому району, - отметили в оперативном штабе.

Все жилые дома и социальные учреждения подключены к теплоснабжению в полном объёме.
отключение воды

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