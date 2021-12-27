Мужчина работал и получал поддержку от государства
Жителя села Курумкан осудили за мошенничество.
Мужчина, являясь получателем пособия по безработице, устроился на организацию в качестве разнорабочего. О факте трудоустройства в центр занятости мужчина не сообщил и с июня по сентябрь 2019 года незаконно получил пособие в размере 33 тысяч рублей. добровольно сумму причинённого ущерба не возместил.
Прокурор Курумканского района предъявил в суд иск о взыскании с осуждённого суммы незаконно полученного пособия. Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворил.
Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии вернёт незаконно полученное пособие по безработице
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глава Бурятии сообщил о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
Потерпевшие скончались в больнице
Без горячей воды остаются ещё 180 домов
Мужчина работал и получал поддержку от государства
В республике переменная облачность
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички
Его рекомендуют есть в морозные дни
Возбуждено уголовное дело
Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
Они поборются за звание «Лучшая группа»
Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников
Часть города получит горячую воду только 27 декабря
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
Коронавирус выявили ещё у 187 человек