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Житель Бурятии вернёт незаконно полученное пособие по безработице

Житель Бурятии вернёт незаконно полученное пособие по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина работал и получал поддержку от государства

Жителя села Курумкан осудили за мошенничество.

Мужчина, являясь получателем пособия по безработице, устроился на организацию в качестве разнорабочего. О факте трудоустройства в центр занятости мужчина не сообщил и с июня по сентябрь 2019 года незаконно получил пособие в размере 33 тысяч рублей. добровольно сумму причинённого ущерба не возместил.

Прокурор Курумканского района предъявил в суд иск о взыскании с осуждённого суммы незаконно полученного пособия. Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворил.

Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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