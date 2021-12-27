Житель Бурятии вернёт незаконно полученное пособие по безработице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина работал и получал поддержку от государства



Жителя села Курумкан осудили за мошенничество.



Мужчина, являясь получателем пособия по безработице, устроился на организацию в качестве разнорабочего. О факте трудоустройства в центр занятости мужчина не сообщил и с июня по сентябрь 2019 года незаконно получил пособие в размере 33 тысяч рублей. добровольно сумму причинённого ущерба не возместил.



Прокурор Курумканского района предъявил в суд иск о взыскании с осуждённого суммы незаконно полученного пособия. Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворил.



Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

