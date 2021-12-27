 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

Популярное

В Бурятии днём ожидается снег

В Бурятии днём ожидается снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике переменная облачность

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с.

Температура днём -16,-21, местами -23,-28, по Прибайкалью днём -8,-13.

В Улан-Удэ вечером возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -17,-19.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии днём ожидается снег
В Бурятии днём ожидается снег
Общество, 27.12.2021
В республике переменная облачность
Мастерицы Бурятии рисуют шерстью
Мастерицы Бурятии рисуют шерстью
Общество, 26.12.2021
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички
Известный российский историк моды стал лицом секонд-хенда
Известный российский историк моды стал лицом секонд-хенда
Общество, 26.12.2021
Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
В Улан-Удэ презентовали книгу «Танцующие во времени»
В Улан-Удэ презентовали книгу «Танцующие во времени»
Общество, 26.12.2021
Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
Группа Namgar стала номинантом мировой музыкальной премии
Группа Namgar стала номинантом мировой музыкальной премии
Общество, 26.12.2021
Они поборются за звание «Лучшая группа»
Мастера из Улан-Удэ вошли в число лучших на фестивале унтов
Мастера из Улан-Удэ вошли в число лучших на фестивале унтов
Общество, 26.12.2021
Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников
В Улан-Удэ опубликовали график подключения горячей воды
В Улан-Удэ опубликовали график подключения горячей воды
Общество, 26.12.2021
Часть города получит горячую воду только 27 декабря
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф
Общество, 26.12.2021
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
В Бурятии за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
В Бурятии за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
Общество, 26.12.2021
Коронавирус выявили ещё у 187 человек
В Улан-Удэ закрытые из-за аварии детсады планируют открыть 27 декабря
В Улан-Удэ закрытые из-за аварии детсады планируют открыть 27 декабря
Общество, 26.12.2021
Горячая вода появится сегодня во всех садах, сообщил мэр бурятской столицы
В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно
В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно
Общество, 26.12.2021
График подключения будет предоставлен в ближайшее время
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2021
Общество, 26.12.2021
Заключительная подборка «Прогулок по Улан-Удэ» в 2021 году от фотокорреспондента Сергея Тарасенко. Зимняя, морозная и предпраздничная… 
Братчанка перевела аферистам более 2 млн
Братчанка перевела аферистам более 2 млн
Общество, 26.12.2021
Женщина думала, что вкладывает средства в «европейскую брокерскую платформу»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^