В Бурятии днём ожидается снег

В республике переменная облачность



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с.



Температура днём -16,-21, местами -23,-28, по Прибайкалью днём -8,-13.



В Улан-Удэ вечером возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -17,-19.







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