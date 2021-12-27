В республике переменная облачность
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с.
Температура днём -16,-21, местами -23,-28, по Прибайкалью днём -8,-13.
В Улан-Удэ вечером возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -17,-19.
В Бурятии днём ожидается снег
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