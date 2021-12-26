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Мастерицы Бурятии рисуют шерстью

Мастерицы Бурятии рисуют шерстью
Общество,  Фото:страница Юлии Золотоевой
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички

Студия «Войлок Бурятии» объединяет мастеров, которые работают с шерстью и создают шедевры из войлока. На состоявшейся недавно в Москве выставке народно-художественных промыслов «Ладья» москвички оценили по достоинству бурятские шапки с рогами и с косами. Мастерицы из Бурятии удивили жителей столицы.

- На выставке была большая конкуренция. Не только мы представили войлочные изделия, были работы из Алтая, Дагестана и других регионов России. Москвички очень интересовались нашими изделиями и выбирали наши шапки. Мой цилиндр из войлока остался в Москве, - рассказала «Байкал-Daily» мастер Юлия Золотоева.


Бурятские мастерицы за этот год улучшили свои навыки рисования шерстью. Они объединяют шерсть, к примеру, с шёлком. Рисуют на шерстяном полотне различными нитями, создают аппликацию и мозаику.

- Это сложная техника, рисовать шерстяными нитями на шерсти, например, европейцы рисуют просто акриловыми красками. Наша цель - создать свой бурятский этно-стиль, который бы выделялся бы среди других. Сейчас мы сочетаем современные тенденции с традиционной техникой валяния шерсти, - поделилась руководитель студии.

Сочетая шёлк и бархат с войлоком, бурятские мастера создают уникальные вещи только ручной работы. Они изготовили 25 костюмов на всебурятский фестиваль «Алтаргана», но в связи с пандемией он был отменён. В следующем году на суд зрителей предстанут работы улан-удэнских войлочных дел мастериц, где, начиная с обуви до головных уборов, сделано из шерсти.


шерсть

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