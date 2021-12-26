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Жительница Бурятии хранит секрет приготовления топлёного масла

Жительница Бурятии хранит секрет приготовления топлёного масла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его рекомендуют есть в морозные дни

Жительница села Хойтогол, что в Тункинском районе Бурятии, не раскрывает секрет приготовления топлёного масла. Она не дает рецепт даже родственникам. Издавна этот масло-жировой продукт называют русским согревающим маслом.

- Моя одноклассница, подруга детства, живет в Хойтоголе, что за Ниловой пустынью в Бурятии, что-то ещё добавляет, секрет даже родным не раскрывает, такой нежный ореховый вкус у него, - пишет в соцсети участница группы «Мы из Сибири».

«Что есть, чтобы не замёрзнуть?» - задаётся вопрос в этой группе.

Российские диетологи советуют в морозные дни, есть топлёное масло. Оно считается, самым традиционным русским продуктом. Его употребляли с незапамятных времён до середины 18 века, пока постепенно его не сменило привычное сейчас сливочное масло. Поэтому до сих пор топлёное масло называют русским. Индийские йоги считают его продуктом долгожителей.

Под постом участники группы разместили многочисленные комментарии, где упоминаются продукты, помогающие пережить морозы. Среди них – соленое сало, бурятские национальные блюда – арбин и саламат.

На пост откликнулись с разных уголков не только России:

- Слава богу, в Баку пошёл снег. Я поел чайную ложку топлёного масла . С почином.

- Когда добавляешь в пюрешку или кашу топленое масло, ммммм такая вкуснятина. Жареная картошка на топленом масле такая нежная и сладковатая получается, очень вкусно! – пишут из Волгограда.

- А мне нравится бурятский саламат. Это тоже что-то типа топлёного масла, но только повкуснее, - сообщают из Иркутска.

Так, сибиряки и не только составили топ продуктов, помогающих пережить наступившие в Сибири морозы.
Тункинский район

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