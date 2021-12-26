Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
В Национальной библиотеке Бурятии прошла презентация уникального издания «Танцующие во времени» (6+). Книга рассказывает об истории становления и развития республиканского хореографического колледжа с 1961 года до настоящего времени.
Особую ценность представляют уникальные документы, фотографии и воспоминания из архива учреждения, личного архива преподавателей и выпускников колледжа. Впервые в ней собраны статьи, выходившие в научной и периодической печати, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
На презентации вручили правительственные награды ветеранам и преподавателям колледжа. Лучших студентов колледжа отметили именными стипендиями от Всебурятской ассоциации развития культуры. Отдельные награды также вручили концертмейстерам и преподавателям общеобразовательных предметов колледжа, воспитателям интерната, медицинским работникам, бухгалтерам и водителям.
В Улан-Удэ презентовали книгу «Танцующие во времени»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички
Его рекомендуют есть в морозные дни
Возбуждено уголовное дело
Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
Они поборются за звание «Лучшая группа»
Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников
Часть города получит горячую воду только 27 декабря
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
Коронавирус выявили ещё у 187 человек
Горячая вода появится сегодня во всех садах, сообщил мэр бурятской столицы
График подключения будет предоставлен в ближайшее время
Заключительная подборка «Прогулок по Улан-Удэ» в 2021 году от фотокорреспондента Сергея Тарасенко. Зимняя, морозная и предпраздничная…
Женщина думала, что вкладывает средства в «европейскую брокерскую платформу»
Как отмечают создатели клипа, «песня призывает сохранить первозданность, необыкновенную красоту нашей планеты»