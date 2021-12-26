В Улан-Удэ презентовали книгу «Танцующие во времени»

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа



В Национальной библиотеке Бурятии прошла презентация уникального издания «Танцующие во времени» (6+). Книга рассказывает об истории становления и развития республиканского хореографического колледжа с 1961 года до настоящего времени.



Особую ценность представляют уникальные документы, фотографии и воспоминания из архива учреждения, личного архива преподавателей и выпускников колледжа. Впервые в ней собраны статьи, выходившие в научной и периодической печати, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



На презентации вручили правительственные награды ветеранам и преподавателям колледжа. Лучших студентов колледжа отметили именными стипендиями от Всебурятской ассоциации развития культуры. Отдельные награды также вручили концертмейстерам и преподавателям общеобразовательных предметов колледжа, воспитателям интерната, медицинским работникам, бухгалтерам и водителям.

