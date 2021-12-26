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Группа Namgar стала номинантом мировой музыкальной премии

Группа Namgar стала номинантом мировой музыкальной премии
Общество, 
Они поборются за звание «Лучшая группа»

Группа Namgar стала номинантам мировой музыкальной премии Songlines music awards 2022 в номинации «Лучшая группа»

- В номинации 58 групп со всего мира. Все достойные и прекрасные музыканты, и быть в числе этих людей большая честь для нас, - сообщила фронтмен группы Намгар на своей странице в Instagram.

Певица приглашает своих слушателей и земляков поддержать этногруппу Namgar и проголосовать за них на сайте международного конкурса Songlines music awards 2022.
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