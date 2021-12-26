Они поборются за звание «Лучшая группа»
Группа Namgar стала номинантам мировой музыкальной премии Songlines music awards 2022 в номинации «Лучшая группа»
- В номинации 58 групп со всего мира. Все достойные и прекрасные музыканты, и быть в числе этих людей большая честь для нас, - сообщила фронтмен группы Намгар на своей странице в Instagram.
Певица приглашает своих слушателей и земляков поддержать этногруппу Namgar и проголосовать за них на сайте международного конкурса Songlines music awards 2022.
Группа Namgar стала номинантом мировой музыкальной премии
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