Группа Namgar стала номинантом мировой музыкальной премии

Они поборются за звание «Лучшая группа»



Группа Namgar стала номинантам мировой музыкальной премии Songlines music awards 2022 в номинации «Лучшая группа»



- В номинации 58 групп со всего мира. Все достойные и прекрасные музыканты, и быть в числе этих людей большая честь для нас, - сообщила фронтмен группы Намгар на своей странице в Instagram.



Певица приглашает своих слушателей и земляков поддержать этногруппу Namgar и проголосовать за них на сайте международного конкурса Songlines music awards 2022.

