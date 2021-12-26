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В Улан-Удэ опубликовали график подключения горячей воды

В Улан-Удэ опубликовали график подключения горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Часть города получит горячую воду только 27 декабря

В Улан-Удэ появился график подключения домов к горячему водоснабжению, отключенному ранее из-за аварии на ТЭЦ-1.

В течение воскресенье подача горячей воды планируется во всём Октябрьском районе.

Что касается Советского и Железнодорожного районов, то здесь часть домов получит горячую воду в понедельник, 27 декабря. Публикуем полный список:

График включения многоквартирных домов к системе горячего теплоснабжения по Железнодорожному району

26 декабря:



27 декабря:



График включения многоквартирных домов к системе горячего теплоснабжения по Советскому району

26 декабря



27 декабря:


- Сегодня, в первую очередь, планируется подключить к горячему водоснабжению 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах. По Октябрьскому району сегодня в плане - 301 многоквартирный дом. С 13 часов по зоне ТЭЦ-1 планируется начать подключение к горячему водоснабжению 300 жилых домов, - сообщили ранее в оперштабе по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1.


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