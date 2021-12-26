В Улан-Удэ опубликовали график подключения горячей воды

Что касается Советского и Железнодорожного районов, то здесь часть домов получит горячую воду в понедельник, 27 декабря. Публикуем полный список:







График включения многоквартирных домов к системе горячего теплоснабжения по Железнодорожному району



26 декабря:















27 декабря:















График включения многоквартирных домов к системе горячего теплоснабжения по Советскому району



26 декабря













27 декабря:







В Улан-Удэ появился график подключения домов к горячему водоснабжению, отключенному ранее из-за аварии на ТЭЦ-1.В течение воскресенье подача горячей воды планируется во всём Октябрьском районе.- Сегодня, в первую очередь, планируется подключить к горячему водоснабжению 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах. По Октябрьскому району сегодня в плане - 301 многоквартирный дом. С 13 часов по зоне ТЭЦ-1 планируется начать подключение к горячему водоснабжению 300 жилых домов, - сообщили ранее в оперштабе по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1.