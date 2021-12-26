Мошенники обманули жительницу Усть-Кута почти на 100 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



На телефон 61-летней жительницы Усть-Кута позвонила неизвестная женщина, которая представилась старшим лейтенантом юстиции УВД Таганского района города Москвы.



Собеседница назвала женщину по имени и отчеству и сообщила, что с её банковской карты аферисты пытаются похитить средства. Звонившая рассказала, что банковский счёт женщины заблокирован, а для разблокировки счёта необходимо перевести деньги на «резервный счёт», и в этом женщине поможет якобы сотрудник банка.



После чего собеседница продиктовала номер телефона, на который нужно позвонить. Доверчивая пенсионерка, позвонив «сотруднику банка», продиктовала данные банковской карты и смс-коды, поступившие на её телефон, после чего произошло списание 96 тысяч рублей. Позже женщина позвонила на горячую линию банка, где ей объяснили, что она стала жертвой обмана. После чего потерпевшая обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



