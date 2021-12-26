Мастера из Улан-Удэ вошли в число лучших на фестивале унтов

Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников



Фестиваль унтов состоялся 25 декабря в Чите. Организаторы подвели итоги мероприятия и наградили победителей.



Как сообщили в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкальского края, который выступил организатором проекта, фестиваль унтов – это одно из первых творческих мероприятий по продвижению бренда и местности в рамках проекта «Культурный код».



- Выставка-ярмарка унтов и валенок, а также эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов, собрала почти 40 участников. Конечно, унтов было больше всего – каждый мастер старался удивить украшениями, удобством, цветом и износостойкостью. Многие стали уже постоянными участниками – второй раз приехали на фестиваль унтов, чтобы рассказать о своих изделиях, - отметили организаторы.



Фестиваль собрал унтовщиков из 14 бурятских родов из разных уголков Забайкалья, уходящих корнями в село Укурик. «В забайкальском селе Укурик унты распространены максимально широко, ведь именно здесь заложил основы промысла Бальжин Намдаков, отец известнейшего художника Даши Намдакова. Унтовщики и сегодня продолжают традиции укурикских мастеров, работают по особой технологии», - рассказали в правительстве края.



По итогам фестиваля названы лучшие из лучших. Гран-при удостоен Баир Аюров из села Укурик. В номинации «Лучшая семейная мастерская» победила Димид Базыржапова из Улан-Удэ. Автором лучшего дизайна женских унтов стал Даши-Цырен Балбыров из Укурика, создателем лучшего дизайна мужских унтов - Жанна Цыбикова из Улан-Удэ.



«За сохранение традиций имени Бальжина Намдакова» награждена Туяна Галданова, за «Лучший product manager» - Цыремпил Дармаев из Улан-Удэ. Приз за «Лучший дизайн детских унтов» также получил представитель Республики Бурятия Радна-Базыр Дугаров.



Кроме того, участники фестиваля получили специальные призы от Даши Намдакова, ООО «Тужи» и Жигжита Баясхаланова.



Атмосферу фестивалю создавала и концертная программа – на главной сцене площади имени Ленина прошёл концерт народной артистки Бурятии Бадмы-Ханды Аюшеевой и творческих коллективов города.

