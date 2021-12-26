В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф

Общество, Фото: из архива

Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих



Тарбагатайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя, незаконно вырубавшего лес.



Преступление было выявлено 18 мая в ходе рейда. Увидев автомобиль сотрудников лесничества, мужчины попытались скрыться на своей машине.



- Застигнутые врасплох, они пытались уехать от преследовавших их лесничих задним ходом, а при попытке развернуться врезались в автомобиль сотрудников лесхоза и продолжили движение задним ходом. Однако один из лесников выбежал из служебного автомобиля и догнал одного из преследуемых, тогда как второй успел сбежать, - сообщили в суде.



Позже выяснилось, что один из лесорубов не знал о том, что рубит лес незаконно, а второй полностью признал вину.



Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также с осуждённого взыскано больше 115 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением.



Приговор вступил в законную силу.



