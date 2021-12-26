В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф

Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
Тарбагатайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя, незаконно вырубавшего лес.
Преступление было выявлено 18 мая в ходе рейда. Увидев автомобиль сотрудников лесничества, мужчины попытались скрыться на своей машине.
- Застигнутые врасплох, они пытались уехать от преследовавших их лесничих задним ходом, а при попытке развернуться врезались в автомобиль сотрудников лесхоза и продолжили движение задним ходом. Однако один из лесников выбежал из служебного автомобиля и догнал одного из преследуемых, тогда как второй успел сбежать, - сообщили в суде.
Позже выяснилось, что один из лесорубов не знал о том, что рубит лес незаконно, а второй полностью признал вину.
Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также с осуждённого взыскано больше 115 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Приговор вступил в законную силу.
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