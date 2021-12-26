 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 декабря

25 декабря

24 декабря

Популярное

В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф

В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф
Общество,  Фото:из архива
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих

Тарбагатайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя, незаконно вырубавшего лес.

Преступление было выявлено 18 мая в ходе рейда. Увидев автомобиль сотрудников лесничества, мужчины попытались скрыться на своей машине.

- Застигнутые врасплох, они пытались уехать от преследовавших их лесничих задним ходом, а при попытке развернуться врезались в автомобиль сотрудников лесхоза и продолжили движение задним ходом. Однако один из лесников выбежал из служебного автомобиля и догнал одного из преследуемых, тогда как второй успел сбежать, - сообщили в суде.

Позже выяснилось, что один из лесорубов не знал о том, что рубит лес незаконно, а второй полностью признал вину.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также с осуждённого взыскано больше 115 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор вступил в законную силу.

черные лесорубы суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок и крупный штраф
Общество, 26.12.2021
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
В Бурятии за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
В Бурятии за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
Общество, 26.12.2021
Коронавирус выявили ещё у 187 человек
В Улан-Удэ закрытые из-за аварии детсады планируют открыть 27 декабря
В Улан-Удэ закрытые из-за аварии детсады планируют открыть 27 декабря
Общество, 26.12.2021
Горячая вода появится сегодня во всех садах, сообщил мэр бурятской столицы
В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно
В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно
Общество, 26.12.2021
График подключения будет предоставлен в ближайшее время
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2021
Общество, 26.12.2021
Заключительная подборка «Прогулок по Улан-Удэ» в 2021 году от фотокорреспондента Сергея Тарасенко. Зимняя, морозная и предпраздничная… 
Братчанка перевела аферистам более 2 млн
Братчанка перевела аферистам более 2 млн
Общество, 26.12.2021
Женщина думала, что вкладывает средства в «европейскую брокерскую платформу»
Бурятская певица представила клип о первом снеге
Бурятская певица представила клип о первом снеге
Общество, 26.12.2021
Как отмечают создатели клипа, «песня призывает сохранить первозданность, необыкновенную красоту нашей планеты»
В Бурятии немного ослабевают морозы
В Бурятии немного ослабевают морозы
Общество, 26.12.2021
По республике местами до -15
В Бурятии состоится чемпионат по ледовых гонкам
В Бурятии состоится чемпионат по ледовых гонкам
Общество, 25.12.2021
Соревнования стартуют с начала января
В Бурятии появились первые мастера спорта по сумо
В Бурятии появились первые мастера спорта по сумо
Общество, 25.12.2021
Награды вручил министр спорта республики 
«В первые часы не спал»: инженер улан-удэнской ТЭЦ-1 рассказал о работе
«В первые часы не спал»: инженер улан-удэнской ТЭЦ-1 рассказал о работе
Общество, 25.12.2021
Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме 
В Иркутске пройдут спецпоказы, посвящённые Дню кино
В Иркутске пройдут спецпоказы, посвящённые Дню кино
Общество, 25.12.2021
Вход на все мероприятия бесплатный
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
Общество, 25.12.2021
По ледовой дороге могут передвигаться автомобили с грузоподъёмностью до 6 тонн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^