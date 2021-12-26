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В Бурятии за сутки умерли девять пациентов с COVID-19

В Бурятии за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Коронавирус выявили ещё у 187 человек

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 26 декабря зарегистрировано 75549 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34869) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 187 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 154 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 26 декабря, число контактных лиц –10700 человек.

По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 69908 человек, в том числе за сутки 291.

В стационарах региона получают лечение 1140 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 898. В отделениях реанимации находится 131 пациент (из них старше 65 лет – 88), на ИВЛ – 64 пациента (из них старше 65 – 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 49.

На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1527 коек: занято – 1140, свободно – 387 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,7%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2116 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2385 человек, в том числе за сутки 9 человек (в возрасте до 65 лет – 2, старше 65 лет – 7 чел.).
коронавирус

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