В Улан-Удэ закрытые из-за аварии детсады планируют открыть 27 декабря

Закрытые из-за аварии на ТЭЦ-1 детские сады планируют открыть с понедельника, 27 декабря. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в социальной сети.
- Работаем над тем, чтобы детские сады открылись с понедельника 27 декабря. Отопление в садах Железнодорожного и Советского районов есть, температурный режим пришёл в норму. Горячая вода появится сегодня во всех садах с 8 до 12 часов по графику. По трём садам температурный режим сегодня приводим в норму: в Советском районе в детском саде №52, ул. Бау Ямпилова, 9, в детском саде №58, ул. Толстого, 25а и ул. Жанаева, 22, в Железнодорожном районе в детском саде №95, ул. Пушкина, 20. В этих садах в некоторых группах была пониженная температура, сегодня всё проверим, в чём причина, и планируем к концу дня привести в норму температурный режим, - рассказал мэр в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1 была закрыта часть детских садов в Улан-Удэ. Администрация города попросила родителей оставить детей дома. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков также обратился к горожанам.
- Просим родителей оставаться дома, и обращаемся к работодателям дать возможность дать родителям остаться дома с детьми, потому что детей одних дома не оставишь, - призвал он тогда.
- Работаем над тем, чтобы детские сады открылись с понедельника 27 декабря. Отопление в садах Железнодорожного и Советского районов есть, температурный режим пришёл в норму. Горячая вода появится сегодня во всех садах с 8 до 12 часов по графику. По трём садам температурный режим сегодня приводим в норму: в Советском районе в детском саде №52, ул. Бау Ямпилова, 9, в детском саде №58, ул. Толстого, 25а и ул. Жанаева, 22, в Железнодорожном районе в детском саде №95, ул. Пушкина, 20. В этих садах в некоторых группах была пониженная температура, сегодня всё проверим, в чём причина, и планируем к концу дня привести в норму температурный режим, - рассказал мэр в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1 была закрыта часть детских садов в Улан-Удэ. Администрация города попросила родителей оставить детей дома. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков также обратился к горожанам.
- Просим родителей оставаться дома, и обращаемся к работодателям дать возможность дать родителям остаться дома с детьми, потому что детей одних дома не оставишь, - призвал он тогда.